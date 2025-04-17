Что не так со снимками с корабля Blue Origin: почему они взбудоражили сеть

После того, как экипаж миссии Blue Origin успешно вернулся на Землю в понедельник, в интернете поднялась волна заговорных теорий, вызванных полетом певицы Кэти Перри в космос. Скептики считают, что нашли "неоспоримое доказательство", которое якобы доказывает, что вся миссия – постановка.

Blue Origin

В сети появилось фото, на котором якобы видна искусственная рука в капсуле New Shepard, где находилась женская команда миссии. Один из пользователей X прокомментировал: "Что-то явно не так с "космическим полетом" Blue Origin, в котором участвовала Кэти Перри".

Почему в капсуле Blue Origin искусственная рука? – написал один из пользователей. "Это выглядит, как рука манекена, блестящая", – добавил другой. "Эй, это не Барби? Или Кен?" – шутил еще один.

В то же время более внимательные пользователи сразу заметили, что фото не совпадает с реальными снимками экипажа NS-31. "Скафандр на этом фото слишком свободен! У девушек были обжатые костюмы. Это точно не то же", – писали в комментариях.

Тем не менее, теории продолжили распространяться – некоторые даже предположили, что запуск был снят в киностудии, а сам экипаж никогда никуда не летал. Некоторые из самых одиозных комментаторов намекали, что манекены были тайно заменены "астродевками" сразу после посадки, когда камеры были выключены на 10 минут.

Однако эти домыслы легко опровергаются. Фото, ставшее источником слухов, происходит из тестового полета капсулы New Shepard Crew Capsule 2.0, состоявшегося 12 декабря 2017 года. Именно тогда манекен по имени "Манекен Скайуокер" исполнял роль пассажира, а его рука и появляется на вирусном снимке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что полет Кэти Перри в космос назвали голливудской постановкой.



