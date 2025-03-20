Черная Смерть и основание Республиканской партии: события 20 марта

20 марта произошло немало интересных событий – от научного прорыва до великой трагедии. Рассмотрим их поподробнее.

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По данным ученых из Парижского университета, 20 марта 1345 возникла Черная Смерть. В этот день зафиксировали "тройное соединение Сатурна, Юпитера и Марса в 40 градусе Водолея". Черная Смерть, также известная как Чума, прокатилась по Европе, Ближнему Востоку и Азии в течение 14 века, оставив примерно 25 миллионов погибших. Чуму переносили блохи, обычно путешествовавшие на крысах, но перепрыгивавшие на других млекопитающих, когда крысы погибали. Скорее всего, впервые он появился у людей в Монголии примерно в 1320 г., хотя последние исследования показывают, что она могла существовать в Европе тысячи лет назад.

20 марта 1854 года была основана Республиканская партия Соединенных Штатов. Она стала главным политическим соперником доминирующей в то время Демократической партии в 1850-х годах и с тех пор обе партии противостоят в американской политике.

Республиканская партия была основана активистами против рабства, выступавшими против Закона штата Канзас-Небраска, позволявшего потенциальное распространение рабства на западные территории. Партия поддерживала экономическую реформу, направленную на промышленность, поддерживая инвестиции в производство, железные дороги и банковское дело.

20 марта 1916 года Альберт Эйнштейн представил свою статью "Основы общей теории относительности", устанавливающую его общую теорию относительности, в журнал Annalen der Physik.

Теория относительности Эйнштейна изменила фундаментальные представления о Вселенной, заложив основу для современной физики и космологии. Она имеет практическое применение в различных отраслях, включая навигационные системы GPS, ядерную энергетику и астрофизику.

Теория относительности также стала одним из самых известных научных достижений в истории человечества, а Эйнштейн – символом гениальности.

Напомним, портал "Комментарии" писал о выдающихся событиях 19 марта.



