Человечеству может грозить смерть от улиткоподобных инопланетян: шокирующий прогноз от профессора

Ведущий оксфордский эксперт по внеземной жизни, профессор Тим Колсон, прогнозирует возможную гибель человечества от нашествия инопланетян, напоминающих гигантских улиток. Эти улиткообразные существа могут походить на персонажа Джаббу Хатта из "Звездных войн", сообщает Daily Mirror.

Джаббу Хатта

По мнению ученого, существование разумной жизни во Вселенной является вполне логичным предположением. Он считает, что если такие существа действительно существуют, они могут иметь технологически развитые цивилизации, а их колонизаторские амбиции могут поставить под угрозу Землю из-за ее богатых природных ресурсов.

Колсон призывает человечество серьезно отнестись к возможности вторжения пришельцев, ведь, если они имеют схожий биологический состав, их поведение может быть аналогичным человеческому.

"Учитывая, что инопланетяне, вероятно, сделаны из того же материала, что и мы, они вполне могут вести себя как мы. Возможно, высокотехнологичные инопланетные космические корабли уже пересекают огромные участки космоса в направлении Земли с миссией сделать ее своим новым домом", — отметил профессор.

В то же время он добавляет, что из-за огромных размеров Вселенной подобный контакт маловероятен, ведь межзвездные путешествия значительно усложнены.

Стоит отметить, что у профессора Колсона есть опыт консультирования правительств по вопросам существования внеземной жизни, а также лауреат престижных наград, в частности от Королевского общества.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", ссылаясь на давние писания, предостерег человечество о новом глобальном риске.



