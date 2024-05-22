Ценник на жизнь: сколько стоят органы на черном рынке

В последние годы чёрный рынок человеческих органов продолжает быть мрачной, но живучей частью глобальной криминальной деятельности. Несмотря на многочисленные попытки международных организаций контролировать и предотвращать нелегальную торговлю органами, цены на такие товары, как почки, сердца, лёгкие и печени остаются высокими и привлекательными для преступников.

Сколько стоят органы на чёрном рынке в разных странах

Почки – самые востребованные органы на чёрном рынке. В странах Юго-Восточной Азии, таких как Филиппины или Индонезия, цена может колебаться от 10,000 до 20,000 долларов США за орган. В более развитых странах, включая США или некоторые страны Европы, цена может достигать 200,000 долларов из-за сложности организации нелегальных операций и высоких рисков для участников.

Сердце имеет более высокую стоимость из-за сложности его изъятия и трансплантации. Цены на чёрном рынке могут варьироваться от 90,000 до 300,000 долларов, в зависимости от региона, здоровья донора и спроса. Эти операции чаще всего проводятся в тайных клиниках, где медицинские стандарты зачастую оставляют желать лучшего.

Лёгкие – редко трансплантируемый орган на чёрном рынке, но их стоимость может составлять от 150,000 до 250,000 долларов за пару. Большинство операций происходит в странах с низким уровнем медицинского контроля и высокой коррупцией в медицинских кругах.

Печень, способная к регенерации, делает её очень ценным органом для нелегальных трансплантаций. В странах Азии и Восточной Европы, где наблюдается высокий спрос, стоимость может достигать 100,000 долларов.

Эти цифры не только показывают уровень отчаяния некоторых пациентов и жадности преступных сетей, но и подчёркивают необходимость усиления международного сотрудничества для борьбы с этой проблемой. Мировое сообщество по-прежнему сталкивается с серьёзными вызовами в попытках остановить нелегальную торговлю органами, что требует новых подходов и усиленных усилий по предотвращению.