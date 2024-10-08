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Цена больше, чем размер: крошечный кубик Рубика стоит как небольшой автомобиль

Самый маленький вращающийся кубик Рубика официально вошел в Книгу рекордов Гиннеса

сегодня, 17:54
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Черновалова Кристина

Японская компания MegaHouse создала самый маленький в мире кубик Рубика, который легко может уместиться под ногтем пальца. Этот миниатюрный шестигранный кубик имеет размеры всего 0,4 сантиметра в ширину, высоту и длину, а весит всего 0,33 грамма. Но, несмотря на его крохотный размер, стоимость этой головоломки составляет значительные $5320.

Цена больше, чем размер: крошечный кубик Рубика стоит как небольшой автомобиль

Представлен самый маленький в мире кубик Рубика

Кроме своих маленьких размеров, этот кубик также получил признание от Книги рекордов Гиннеса как самый маленький вращающийся кубик в мире. В комплекте с головоломкой идет специальный стенд, на котором отмечен ее рекордный статус.

Интересно, что этот кубик изготовлен из алюминия, а для его создания были использованы сверхточные технологии резки. По словам Кийокадзу Сайто, президента компании Iriso Precision, разрабатывавшей кубик, процесс производства был сложным и требовал сочетания точных инструментов, технологий и пристрастия к головоломкам.

Этот маленький кубик Рубика почти в 1000 раз меньше своего оригинального "старшего брата" и стал результатом четырех лет работы инженеров и специалистов. Его выпуск приурочен к 50-летию классического кубика Рубика, в свое время ставшего культовой головоломкой для миллионов людей во всем мире.

Читайте на портале "Комментарии" — Книга рекордов Гиннесса известна своими уникальными и часто необычными записями. В то время как большинство людей стремятся побить рекорды в спорте или науке, некоторые решают прославиться с помощью эксцентрических достижений. Представляем подборку самых удивительных мировых рекордов , вызывающих удивление и удивление.



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Источник: https://nypost.com/2024/10/04/lifestyle/worlds-smallest-rubiks-cube-has-been-unveiled/
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