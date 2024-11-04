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Cadillac Элвиса Пресли продают на аукционе: сколько стоит раритет

На аукционе выставили последний Cadillac Элвиса Пресли – авто легенды рок-н-ролла

сегодня, 12:26
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Черновалова Кристина

В Великобритании на аукционе Bonhams выставили на продажу редкий Cadillac Seville 1977 года, которым владел сам Элвис Пресли. Этот автомобиль стал последним, который он приобрел при жизни. Только через два дня после покупки, 16 августа 1977 года, король рок-н-ролла ушел из жизни, и этот автомобиль остался как память о его последних днях.

Cadillac Элвиса Пресли продают на аукционе: сколько стоит раритет

На аукцион выставили последнее авто Элвиса Пресли

Cadillac Seville был любимой моделью Элвиса – он всегда предпочитал именно эту марку и за свою жизнь владел около 200 автомобилями Cadillac. Салон машины украшен деревом и кожей, а кузов имеет стильное двухцветное сочетание. В комплектацию входит электропакет, климат-контроль, круиз-контроль, центральный замок и радио – все, что создает комфорт во время поездок.

Cadillac Элвиса Пресли продают на аукционе: сколько стоит раритет - фото 2

Автомобиль оснащен 5,7-литровым двигателем V8 на 180 лошадиных сил и трехступенчатой автоматической коробкой передач. По состоянию на сегодняшний день пробег составляет 93,3 тысячи километров, а сам автомобиль никогда не реставрировался. Считается, что Cadillac остался в отличном состоянии, что придает ему ценности на рынке коллекционеров.

Сейчас на аукционе также представлены документы на машину с подписью Элвиса и снимки, где он виден за рулем этого Cadillac за день до смерти. Сначала авто перешло к невесте Элвису, Джинджер Олден, которая некоторое время им пользовалась. Позже машина сменила несколько владельцев и побывала в частных коллекциях. В одном из продаж в 1994 году за Cadillac заплатили 101 500 долларов.

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