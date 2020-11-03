Британец поставил на Байдена миллион фунтов стерлингов

Выборы в США, а точнее, победа Джо Байдена на выборах президента, могут принести кому-то немалый куш. По крайней мере, один из клиентов букмекерской конторы в Великобритании, сделал ставку в размере одного миллиона фунтов стерлингов (что составляет около 1, 29 млн долларов) на победу демократа Джо Байдена. Отмечается, что это крупнейшая для букмекера ставка на политика. В случае, если Байден выиграет гонку за президентское кресло, клиент букмекера получит 1,54 млн фунтов.

Сумма ставки побила предыдущие рекорды — на предыдущих выборах в США неизвестный британец поставил на Дональда Трампа, однако сумма была скромнее — всего 555 тыс. фунтов.

Ставки на результаты выборов в США обрели популярность в Великобритании на фоне отсутствия крупных спортивных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Отметим, что Верховный суд США запретил ставки на политические события в 2018 году.

Как сообщал портал "Комментарии", Джо Байден одержал победу в Диксвилл-Нотче. Избирательный участок в небольшом поселке в штате Нью-Гемпшир открылся первым в стране. А уже через несколько минут там смогли подвести итоги голосования. Ни один среди избирателей не поддержал действующего президента Дональда Трампа.





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