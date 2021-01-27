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Британец «оживляет» рисунки своих детей - что из этого получилось (Фото, видео)

Фотографии заставляют улыбаться

сегодня, 15:40
Автор:

Кириєнко Анна

Британец «оживляет» рисунки своих детей - что из этого получилось (Фото, видео)

Папа оживляет рисунки своих детей с помощью Фотошопа. Фото Тома Картиса

Британец Том Картис, который сейчас проживает в Лондоне, решил "оживлять" рисунки своих детей и показывать на своей странице в Инстаграме, что из этого получается. Воплотить рисунок в реальность ему помогла программа Фотошоп.

Его фотографии можно назвать как смешными, так и жуткими.

Мужчина сообщил, что воспроизводит рисунки детей, чтобы мотивировать их рисовать и в дальнейшем.

Первой картинкой,  прославившей заботливого отца в интернете, стал кот, который хочет поесть из своей мисочки. В архиве иллюстратора есть и изображение Дональда Трампа.

Британец «оживляет» рисунки своих детей - что из этого получилось (Фото, видео) - фото 2
Британец «оживляет» рисунки своих детей - что из этого получилось (Фото, видео) - фото 3
Британец «оживляет» рисунки своих детей - что из этого получилось (Фото, видео) - фото 4
Британец «оживляет» рисунки своих детей - что из этого получилось (Фото, видео) - фото 5
Британец «оживляет» рисунки своих детей - что из этого получилось (Фото, видео) - фото 6
Британец «оживляет» рисунки своих детей - что из этого получилось (Фото, видео) - фото 7
Британец «оживляет» рисунки своих детей - что из этого получилось (Фото, видео) - фото 8
Британец «оживляет» рисунки своих детей - что из этого получилось (Фото, видео) - фото 9

У Тома двое маленьких сыновей, которые любят рисовать. У отца уже насчитывается более трехсот таких иллюстраций. Мужчина даже издал книгу, которую назвал "Things I Have Drawn" ("Вещи, которые я нарисовал"). Кроме того, к Тому Картису стали обращаться и другие родители, чтобы перенести в реальность фотографии своих детей.

Напомним, что в Японии создали робота, который вскоре может оказаться просто незаменимым помощником по хозяйству. Он может собирать урожай груш и яблок.

Авторы этой идеи позаботились о том, чтобы у робота был искусственный интеллект, поэтому он будет справляться со своей работой не хуже живого человека. Машина сама может отличить, какой фрукт уже созрел, чтобы потом аккуратно сорвать его. Посмотреть видео и фотографии робота можно в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, что врачи из Великобритании порекомендовали людям, страдающим гипертонией (повышенным давлением) принимать больше незрелых бананов и авокадо.

Специалисты отметили, что эти фрукты богаты витаминами, а также калием, фосфором, железом и антоцианинами, которые помогают нормализовать артериальное давление. Съедать фрукты можно в свежем виде, а также плоды можно добавлять в молочные коктейли, каши, йогурты, различные десерты и другие блюда.



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Источник: https://itech.co.ua/novyny/ukraintsam-rekomenduyut-luchshie-messendzhery-v-2021-godu/
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