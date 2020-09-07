Более двух часов во льду: австриец поставил мировой рекорд (ВИДЕО)

Австриец Йозеф Кеберл установил мировой рекорд, пробыв в кабине со льдом более двух с половиной часов. Об этом информирует ВВС.

Так, гражданин Австрии Йозеф Кеберл простоял в ледяной коробке 2 часа 30 минут и 57 секунд. Всего кабина вместила около 200 кг льда. При этом рекордсмен был одет только в одних плавках, а также не забыл о средстве индивидуальной защиты – маске. Более того, после такого "холодного" рекорда мужчина решил полакомиться рожком с мороженым в честь своей победы.

Добавим, что австриец побил предыдущий рекорд, который он же поставил в прошлом году, более чем на 25 минут. С помощью таких действий Йозеф Кеберл пытается обратить внимание общественности к проблеме таяния ледников. Кроме того, на данном показателе мужчина останавливаться не планирует.

Напомним, двойник Элвиса Пресли пел песни кумира более 50 часов. Так поклоннику удалось установить рекорд.

Ранее мы сообщали, что и за время карантина украинцы не перестают ставить рекорды. Так, за полгода было зарегистрировано около 400 рекордов, которые были внесены в "Книгу рекордов Украины".

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