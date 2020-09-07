kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.09.2020

BTC/USD

10253.98

ETH/USD

351.50

LTC/USD

48.19

НБУ 07.09.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

32.91

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество невероятно Более двух часов во льду: австриец поставил мировой рекорд (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Более двух часов во льду: австриец поставил мировой рекорд (ВИДЕО)

Рекордсмен превзошел свое предыдущее достижение

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Австриец Йозеф Кеберл установил мировой рекорд, пробыв в кабине со льдом более двух с половиной часов. Об этом информирует ВВС.

Так, гражданин Австрии Йозеф Кеберл простоял в ледяной коробке 2 часа 30 минут и 57 секунд. Всего кабина вместила около 200 кг льда. При этом рекордсмен был одет только в одних плавках, а также не забыл о средстве индивидуальной защиты – маске. Более того, после такого "холодного" рекорда мужчина решил полакомиться рожком с мороженым в честь своей победы.

Более двух часов во льду: австриец поставил мировой рекорд (ВИДЕО)

Добавим, что австриец побил предыдущий рекорд, который он же поставил в прошлом году, более чем на 25 минут. С помощью таких действий Йозеф Кеберл пытается обратить внимание общественности к проблеме таяния ледников. Кроме того, на данном показателе мужчина останавливаться не планирует.

Напомним, двойник Элвиса Пресли пел песни кумира более 50 часов. Так поклоннику удалось установить рекорд.

Ранее мы сообщали, что и за время карантина украинцы не перестают ставить рекорды. Так, за полгода было зарегистрировано около 400 рекордов, которые были внесены в "Книгу рекордов Украины".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!