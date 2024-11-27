«Бесплатная смерть»: шесть туристок погибли, выпив подарочные шоты с водкой

В Лаосе, в популярном среди туристов городе Ванг Вьенг, произошла трагедия: шесть молодых женщин из западных стран погибли после употребления алкоголя с содержанием метанола. Полиция провела обыски в хостеле Nana Backpack Hostel и задержала восемь сотрудников, в том числе бармена, разливавшего смертельные напитки. Об этом пишет BILD.

Иллюстративное фото

По предварительным данным, бармен предлагал туристам бесплатные шоты водки Tiger как "знак гостеприимства". Позже выяснилось, что в алкоголь был подмешан метанол — химическое вещество, которое в малых дозах может привести к слепоте, серьезным повреждениям органов и смерти. Среди погибших две австралийки, две датчанки, британка и гражданка США.

Жертвы начали ощущать симптомы отравления метанолом сразу после вечеринки. К симптомам относятся рвота, головокружение, потеря зрения и судороги. В результате все женщины скончались — последней в больнице через несколько дней после отравления скончалась 19-летняя австралийка.

Правительство Лаоса выразило глубокую скорбь по поводу произошедшего и принесло соболезнования семьям погибших. Власти Австралии и Великобритании усилили предупреждение для своих граждан о риске употребления поддельного алкоголя в регионе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Термос со взрывчаткой: оккупанты завербовали подростков для теракта

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали пятерых агентов РФ, которые 20 ноября совершили теракт в Житомире. В центре города они взорвали самодельную взрывчатку возле районного управления полиции. В результате взрыва пострадал один правоохранитель, а диверсанты были схвачены в тот же день. Как выяснилось, среди них – подростки, завербованные через Telegram.