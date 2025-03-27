logo

BTC/USD

84309.49

ETH/USD

1886.71

LTC/USD

87.46

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Батискаф с 45 туристами из России пошел ко дну: есть погибшие
commentss НОВОСТИ Все новости

Батискаф с 45 туристами из России пошел ко дну: есть погибшие

Отдыхающие из России хотели посмотреть на коралловый риф в Египте

27 марта 2025, 14:06 comments1449
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У берегов Египта туристический батискаф с 45 людьми на борту неожиданно пошел ко дну. Перед этим туристам проводили экскурсию с осмотром кораллового рифа в Хургаде. Известно, что на борту находились отдыхающие из России, в том числе несовершеннолетние.

Батискаф с 45 туристами из России пошел ко дну: есть погибшие

Батискаф "Синдбад" с российскими туристами на борту

Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Хургаде.

Уже сейчас известно, что четыре человека из 45 погибли на туристическом батискафе "Синдбад", на котором отдыхающим проводили регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Все туристы приехали на курорт от компании "Библио Глобус".

Позже агентство "РБК" написало о шести погибших и 19 пострадавших в результате затопления батискафа Sindbad у берегов Хургады. Власти Египта начали расследование.

Батискаф компании Sindbad Submarines затонул рано утром 27 марта в одном километре от берега. Причины аварии неизвестны.

Батискаф с 45 туристами из России пошел ко дну: есть погибшие - фото 2
Батискаф с 45 туристами из России пошел ко дну: есть погибшие - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские туристы, отдыхающие в египетских гостиницах, сообщают о тревожном случае: на стойках регистрации им начали раздавать бюллетени с пророссийской пропагандой. В этих материалах приводится искаженная информация о войне, навязываются кремлевские нарративы и искажаются факты.

Пропагандистские открытки под названием Good Morning News появились еще в прошлом году в гостиницах популярных курортных городов Египта, в частности в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. На первый взгляд, они выглядят как обычный информационный бюллетень, однако содержат материалы из российского агентства "Интерфакс", которое контролируется государственными структурами РФ. К примеру, в выпуске за март 2024 года основной новостью стала сфабрикованная информация об "украинском следе" в теракте в Крокус-Сити Голле. В последнем выпуске от 24 марта 2025 года пропаганда рассказывала об "ударах по ВСУ и иностранным наемникам в Киевской области".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости