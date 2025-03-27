Батискаф с 45 туристами из России пошел ко дну: есть погибшие

У берегов Египта туристический батискаф с 45 людьми на борту неожиданно пошел ко дну. Перед этим туристам проводили экскурсию с осмотром кораллового рифа в Хургаде. Известно, что на борту находились отдыхающие из России, в том числе несовершеннолетние.

Батискаф "Синдбад" с российскими туристами на борту

Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Хургаде.

Уже сейчас известно, что четыре человека из 45 погибли на туристическом батискафе "Синдбад", на котором отдыхающим проводили регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Все туристы приехали на курорт от компании "Библио Глобус".

Позже агентство "РБК" написало о шести погибших и 19 пострадавших в результате затопления батискафа Sindbad у берегов Хургады. Власти Египта начали расследование.

Батискаф компании Sindbad Submarines затонул рано утром 27 марта в одном километре от берега. Причины аварии неизвестны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские туристы, отдыхающие в египетских гостиницах, сообщают о тревожном случае: на стойках регистрации им начали раздавать бюллетени с пророссийской пропагандой. В этих материалах приводится искаженная информация о войне, навязываются кремлевские нарративы и искажаются факты.

Пропагандистские открытки под названием Good Morning News появились еще в прошлом году в гостиницах популярных курортных городов Египта, в частности в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. На первый взгляд, они выглядят как обычный информационный бюллетень, однако содержат материалы из российского агентства "Интерфакс", которое контролируется государственными структурами РФ. К примеру, в выпуске за март 2024 года основной новостью стала сфабрикованная информация об "украинском следе" в теракте в Крокус-Сити Голле. В последнем выпуске от 24 марта 2025 года пропаганда рассказывала об "ударах по ВСУ и иностранным наемникам в Киевской области".