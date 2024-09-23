Аварийная посадка самолета: на борту обнаружили непредвиденного пассажира

Необычный пассажир вызвал настоящий переполох на борту самолета Scandinavian Airlines, следовавшего из Осло в Испанию. Самолет был вынужден совершить вынужденную посадку в аэропорту Копенгагена после того, как одна из пассажирок, готовясь к обеду, обнаружила мышь, которая решила явиться прямо из ее ланч-бокса. Этот инцидент не только напугал пассажиров, но и повлек за собой серьезные изменения в планах рейса.

Экстренная посадка: пассажиры напуганы неожиданной находкой во время полета

По словам очевидца Ярле Боррестада, мышь выскочила из упаковки обеда его соседки по сиденью.

"Верите или нет, но когда дама рядом открыла сверток с ланчем, оттуда выскочила живая мышь," рассказал он.

Команда самолета немедленно отреагировала на эту неожиданность. Пилот, действуя в соответствии со строгими авиационными правилами, запрещающими пребывание грызунов на борту из-за потенциальной угрозы повреждения электрических систем, принял решение об экстренной посадке.

После приземления в Дании пассажиры были пересажены на другой самолет, отправивший их в пункт назначения в Малаге. Авиакомпания Scandinavian Airlines принесла свои извинения своим клиентам и пообещала принять дополнительные меры безопасности, включая более тщательную проверку пищевых продуктов.

"Такое случается крайне редко, но мы уже ввели специальные инструкции для наших поставщиков, чтобы гарантировать, что подобное не повторится", – прокомментировал представитель компании.

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