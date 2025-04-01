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Астронавты, застрявшие в космосе на 9 месяцев, впервые прокомментировали свое путешествие

Суни Уильямс и Бутч Уилмор подчеркнули, что они всегда знали, что смогут рано или поздно вернуться на Землю

сегодня, 09:55
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Ткачик Олеся

Двое астронавтов, чья запланированная недельная миссия на низкой околоземной орбите неожиданно превратилась в более чем девятимесячное пребывание из-за технических проблем с космическим кораблем, впервые публично пообщались с журналистами после возвращения на Землю 18 марта.

Астронавты, застрявшие в космосе на 9 месяцев, впервые прокомментировали свое путешествие

Суни Вильямс и Бутч Вилмор

Известно, что Суни Уильямс и Бутч Уилмор, астронавты NASA, привлекли внимание всего мира после того, как в июне во время тестового полета на Международную космическую станцию корабль Boeing Starliner столкнулся с техническими неисправностями. Пока экипаж ожидал альтернативный транспорт для возвращения, в медиа и среди политиков распространялись заявления о том, что астронавты якобы "брошены" или "застряли" в космосе. Сами астронавты отвергли такие утверждения.

В частности, во время пресс-конференции NASA Уильямс, Уилмор и их коллега Ник Гейг, который был членом миссии Crew-9 и помогал экипажу Starliner вернуться, поделились своими впечатлениями.

"Мы всегда знали, что вернемся, и это важно донести до людей", — заявила Уильямс. — "Мы рады поделиться своей историей, ведь она уникальна и содержит важные уроки, в частности, об устойчивости и умении приспосабливаться к неожиданным обстоятельствам".

Суни Уильямс отметила, что они с Уилмором понимали, что тестовый полет нового корабля – это всегда вызов, однако не ожидали такого внимания к своему путешествию. После осознания, что миссия затянется, они просто перешли к исполнению обязанностей членов экипажа МКС.

"Мы стали частью команды станции и занимались тем, что делают все наши коллеги: работали, тренировались, проводили научные эксперименты", — добавила Уильямс.

Астронавты также заверили, что Starliner является очень перспективным кораблем. Уилмор выразил готовность снова лететь на нем в будущем: "Мы исправим все недостатки, Boeing и NASA полностью отданы этому делу. И я без колебаний снова сяду на борт".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что с телами астронавтов совершило пребывание в космосе в течение 9 месяцев.




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Источник: https://edition.cnn.com/2025/03/31/science/nasa-boeing-starliner-williams-wilmore-q-and-a/index.html
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