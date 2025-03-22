Астронавты вынужденно провели в космосе 9 месяцев: родные рассказали о состоянии здоровья Бутча

Сначала они отправились на Международную космическую станцию (МКС) в рамках восьмидневной миссии, но из-за технических неисправностей их полет продлился на девять месяцев.

Однако во вторник, 18 марта, Уилмор и Уильямс успешно вернулись на Землю с помощью ракеты SpaceX, совершившей посадку у побережья Таллахасси в штате Флорида. Вскоре после приземления их подобрали спасательные службы.

После возвращения астронавты прошли ряд медицинских проверок, поскольку длительный период в космосе может повлиять на здоровье. По словам официальных представителей, их ожидает 45-дневный период реабилитации, в течение которого они будут приспосабливаться к условиям жизни на Земле и будут восстанавливать силы.

На этом фоне многих заинтересовало, как астронавты чувствуют себя по возвращении. Ответ на этот вопрос дала дочь Барри Уилмора – Дарин Уилмор. В TikTok она коротко поделилась новостями об отце: "Он хорошо справляется, это тяжело, но он боец".

Ранее она шутила о том, что ее папа "застрял в космосе", а по его возвращении опубликовала видео, где рассказала, как они планируют отпраздновать его возвращение после реабилитации.

"Мы не устраиваем для него вечеринку. Возможно, поедем к моему дяде или просто встретимся с несколькими близкими друзьями, но никаких больших мер. Я готовлю его любимый десерт – ореховый пирог", – сказала она.

Дарин также отметила, что составила список "всех его любимых вещей и занятий, которые они должны сделать вместе", прежде чем вернется к учебе, чтобы "настать упущенное время".

Она добавила, что ее отец в ближайшие дни будет сдавать анализы, проходить многочисленные медицинские процедуры, поскольку он и дальше является частью научного эксперимента по влиянию космических полетов на человека. Кроме того, он будет постепенно привыкать к гравитации и обычной жизни на Земле.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько получат денег астронавты, которые провели в космосе 9 месяцев . Астронавты NASA, проведшие на борту Международной космической станции девять изнурительных месяцев вместо запланированных восьми дней, могут получить невероятную компенсацию за вынужденное продление миссии.

Сунита Уильямс и Бутч Уилмор успешно вернулись на Землю во вторник, приводясь в капсуле SpaceX Crew Dragon у побережья Флориды. Задержка произошла из-за проблем с двигательной установкой их начального корабля Starliner, из-за чего он стал непригодным для возвращения. Уильямс и Уилмор были включены в миссию Crew-9, прибывшую на МКС в сентябре с целью безопасно доставить их домой.