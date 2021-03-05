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Главная Новости Общество невероятно Американка случайно нашла у себя в ванной вход в тайную квартиру: видео стало вирусным
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Американка случайно нашла у себя в ванной вход в тайную квартиру: видео стало вирусным

Ролик жительницы Нью-Йорка набирает популярность в TikTok

сегодня, 16:54
Автор:

Таисия Ерохина








Жительница Нью-Йорка с ужасом обнаружила целую тайную квартиру за зеркалом в своей ванной. Туда она пробралась через секретную дыру в стене. Об этом пишет Daily Mail.

Американка случайно нашла у себя в ванной вход в тайную квартиру: видео стало вирусным

Фото из открытых источников

Так, Саманта Хартсоу однажды заметила, что чувствует прохладный ветерок, когда находится в ванной. Хотя в тот момент не было открыто окно или же работала вентиляция. Ветер дул от зеркала. Когда женщина сняла его со стены, то обнаружила там дыру. Пробравшись через отверстие, девушка попала в пустую квартиру.

Темная многокомнатная квартира выглядит то ли как заброшенная, то ли недостроенная. Девушку ужаснула находка тем, что, оказалось, любой мог пробраться к ней в ванную через эту тайную квартиру – входящая дверь оказалась незапертой.

Саманта понятия не имела, что ее ждало, когда она начала свое небольшое расследование, выясняя источник ветра в ее ванной. Поэтому женщина храбро задокументировала свое следствие для TikTok.

"Итак, я иду в свою ванную, — говорит она в ролике, останавливаясь прямо у дверного косяка, — и прямо здесь я чувствую, как на меня дует холодный воздух".


Видео, которое засняла жительница, стало вирусном в социальной сети. Многие комментаторы сравнивают это ужасное открытие со сценой из фильма ужасов Candyman. По сюжете этой картины, ужасающий убийца внезапно обнаруживается в тайном логове в чьем-то доме.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что ночное небо Китая озарили необычные созвездия — группа творческих умельцев воспроизвела знаменитые произведения художника Винсента Ван Гога с помощью беспилотников. 600 дронов позволили "художникам" войти в мировую историю и остаться на страницах "Книги рекордов Гиннесса".


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9325943/New-Yorker-shocked-discover-entire-APARTMENT-hidden-bathroom-mirror.html
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