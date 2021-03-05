Американка случайно нашла у себя в ванной вход в тайную квартиру: видео стало вирусным

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Жительница
Нью-Йорка с ужасом обнаружила целую тайную квартиру за зеркалом в своей ванной.
Туда она пробралась через секретную дыру в стене. Об этом пишет Daily Mail.
Фото из открытых источников
Так, Саманта
Хартсоу однажды заметила, что чувствует прохладный ветерок, когда находится в
ванной. Хотя в тот момент не было открыто окно или же работала вентиляция.
Ветер дул от зеркала. Когда женщина сняла его со стены, то обнаружила там дыру.
Пробравшись через отверстие, девушка попала в пустую квартиру.
Темная
многокомнатная квартира выглядит то ли как заброшенная, то ли недостроенная. Девушку
ужаснула находка тем, что, оказалось, любой мог пробраться к ней в ванную через
эту тайную квартиру – входящая дверь оказалась незапертой.
Саманта понятия
не имела, что ее ждало, когда она начала свое небольшое расследование, выясняя
источник ветра в ее ванной. Поэтому женщина храбро задокументировала свое следствие
для TikTok.
Видео, которое
засняла жительница, стало вирусном в социальной сети. Многие комментаторы сравнивают
это ужасное открытие со сценой из фильма ужасов Candyman. По сюжете этой картины, ужасающий убийца внезапно
обнаруживается в тайном логове в чьем-то доме.
Ранее портал "Комментарии"
рассказал, что ночное небо Китая озарили необычные созвездия — группа творческих
умельцев воспроизвела
знаменитые произведения художника Винсента Ван Гога с помощью
беспилотников. 600 дронов позволили "художникам" войти в мировую
историю и остаться на страницах "Книги рекордов Гиннесса".
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