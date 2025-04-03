Американец подарил дикому племени бутылку кока-колы и оказался за решеткой

24-летний гражданин США Михаил Поляков был задержан на Андаманских и Никобарских островах в Индии после того, как он незаконно посетил запрещенную территорию на острове Норт-Сентинелл. Муж оставил там банку когда как "дар" для изолированного племени сентинельцев.

Племя сентинельцев

По данным полиции, Поляков прибыл в город Порт-Блэр 26 марта, а через три дня самостоятельно переплыл 25 миль через пролив от пляжа Курма Дера до запретного острова. Используя бинокль, он искал признаки жизни, а затем почти час дул в свисток, пытаясь привлечь местных жителей, однако ответа не получил.

Сообщается, что в течение пяти минут, которые он провел на берегу, Поляков собрал образцы песка, снял видео и оставил банку когда и кокос, прежде чем возвратиться. Вечером того же дня его заметили местные рыбаки, сообщившиеся властям.

Правоохранители арестовали американца и изъяли его лодку, мотор и камеру GoPro, на которой зафиксировано посещение острова. Представители власти расследуют его мотивы, проверяют места, которые он посещал в регионе, и допрашивают персонал отеля, где он останавливался.

Эксперты осудили действия Полякова как "безответственные и опасные". По словам Каролайн Пирс, директора правозащитной организации Survival International, такие визиты подвергают риску не только самих путешественников, но и все племя сентинельцев, не имеющее иммунитета к обычным болезням, таким как корь или грипп. Кроме того, членов племени могла убить даже бутылка газированного напитка, к которому их организмы не привыкли.

Сентинельцы считаются одним из последних доисторических племен на Земле. Они агрессивно отвергают контакт с внешним миром и убивали всех, кто приближался к их территории. В 2018 году американский миссионер Джон Чау пытался установить контакт с племенем, однако был убит стрелами.

Власти Индии строго запрещают посещение острова Норт-Сентинел, а нарушителям грозит до трех лет заключения. В настоящее время Поляков остается под стражей, а его делом занимаются представители дипломатических служб.

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