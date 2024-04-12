logo

BTC/USD

69043.88

ETH/USD

3426.46

LTC/USD

95.36

USD/UAH

39.60

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Альпинистка из Украины покорила Аннапурну — самую смертельную гору в мире
commentss НОВОСТИ Все новости

Альпинистка из Украины покорила Аннапурну — самую смертельную гору в мире

Девушка стала первой украинкой, которая поднялась на 8-тысячник в этом сезоне

сегодня, 19:00
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Украинская альпинистка преодолела опасности горы Аннапурны, посвятив восхождение ВСУ. Ирина Галай, вместе с непальским гидом Мингма, успешно завершила восхождение на Аннапурну, одну из самых опасных и высоких вершин мира, достигнув высоты 8 091 метра. Это стало первым подобным достижением для украинки после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Альпинистка из Украины покорила Аннапурну — самую смертельную гору в мире

Ирина Галай

Первые месяцы после начала войны Галай провела в составе Территориальной обороны Украины, что придало её восхождению особый символизм. Она посвятила свой успех Вооруженным силам Украины и 60 тысячам украинских женщин, которые наравне с мужчинами служат в армии, подчеркивая их отвагу и непоколебимость.

"Я взяла с собой флаг, на котором изображен логотип организации 'Arm Women Now'. Это символично, так как Аннапурна, будучи 'горой женского рода', по своей природе напоминает украинскую военную женщину – сильную, независимую и непреклонную перед лицом опасности," рассказала Галай.

Гора Аннапурна известна своей высокой степенью риска для альпинистов. Согласно статистике, каждый пятый альпинист не возвращается. Главной причиной такой высокой смертности являются частые лавины. Несмотря на это, Аннапурна остается знаковой вершиной в истории альпинизма, ведь именно здесь в 1950 году Морис Эрцог совершил первое успешное восхождение на восьмитысячник.

В настоящее время Ирина Галай и её гид спускаются с вершины, закрепив статус первой украинки, поднявшейся на 8-тысячник в этом сезоне. Это восхождение не только демонстрирует физическую выносливость и моральную силу украинской альпинистки, но и символизирует несгибаемость украинского духа в условиях продолжающегося конфликта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sport.unian.net/ukrainskaya-alpinistka-pokorila-samuyu-smertelnuyu-goru-v-mire-12603219.html?_gl=1*tc3q2w*_ga*MTUyODIzNTIxNC4xNzEwNzUyNDQx*_ga_TECJ2YKWSJ*MTcxMjkzMjQ4NS42NC4xLjE3MTI5MzI0ODUuNjAuMC4w*_ga_DENC12J6P3*MTcxMjkzMjQ4NS42NC4xLjE3MTI5MzI0O
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости