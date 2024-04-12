Альпинистка из Украины покорила Аннапурну — самую смертельную гору в мире

Украинская альпинистка преодолела опасности горы Аннапурны, посвятив восхождение ВСУ. Ирина Галай, вместе с непальским гидом Мингма, успешно завершила восхождение на Аннапурну, одну из самых опасных и высоких вершин мира, достигнув высоты 8 091 метра. Это стало первым подобным достижением для украинки после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ирина Галай

Первые месяцы после начала войны Галай провела в составе Территориальной обороны Украины, что придало её восхождению особый символизм. Она посвятила свой успех Вооруженным силам Украины и 60 тысячам украинских женщин, которые наравне с мужчинами служат в армии, подчеркивая их отвагу и непоколебимость.

"Я взяла с собой флаг, на котором изображен логотип организации 'Arm Women Now'. Это символично, так как Аннапурна, будучи 'горой женского рода', по своей природе напоминает украинскую военную женщину – сильную, независимую и непреклонную перед лицом опасности," рассказала Галай.

Гора Аннапурна известна своей высокой степенью риска для альпинистов. Согласно статистике, каждый пятый альпинист не возвращается. Главной причиной такой высокой смертности являются частые лавины. Несмотря на это, Аннапурна остается знаковой вершиной в истории альпинизма, ведь именно здесь в 1950 году Морис Эрцог совершил первое успешное восхождение на восьмитысячник.

В настоящее время Ирина Галай и её гид спускаются с вершины, закрепив статус первой украинки, поднявшейся на 8-тысячник в этом сезоне. Это восхождение не только демонстрирует физическую выносливость и моральную силу украинской альпинистки, но и символизирует несгибаемость украинского духа в условиях продолжающегося конфликта.