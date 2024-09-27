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Алкогольный рейтинг: страны с наибольшим потреблением водки

Алкогольные привычки мира: где водка – часть культуры, а где о ней забыли?

27 сентября 2024, 17:57 comments1601
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Черновалова Кристина

Согласно с последним отчетом World Population Review, потребление водки сильно отличается в зависимости от страны. Больше водки пьют в России – в среднем 17 шотов на человека каждый месяц. За ними следуют поляки, которые выпивают около 14 шотов в месяц. Украина занимает третье место, и здесь пьют около 10 шотов водки в месяц на одного человека.                           

Алкогольный рейтинг: страны с наибольшим потреблением водки

Какие страны выпивают больше всего

В других странах, таких как Болгария и Словакия, люди пьют гораздо меньше – всего 5 и 4 шота соответственно. В США, Ирландии и Финляндии этот показатель также невелик – не более 4 шотов в месяц. В Великобритании, Канаде и Венгрии еще меньше – всего 3 

Что интересно, в странах типа Израиля, Австрии и Норвегии люди потребляют не более 2 шотов водки в месяц. Такая разница в потреблении связана с культурными традициями каждой страны, влияющими на то, как часто и в каких объемах пьют алкоголь.                                                 

Алкогольный рейтинг: страны с наибольшим потреблением водки - фото 2

Ранее "Комментарии" писали, что врачи отмечают, что водка имеет ряд полезных свойств, но только ее нужно не употреблять, а использовать как народное средство. К примеру, алкогольный напиток хорошо помогает при остеохондрозе.             

Напомним, когда покупаешь водку к праздничному столу, очень важно купить качественную продукцию . Водка достаточно хитрый и опасный напиток. Вместе с веселым вечером она может подарить тяжелое похмелье утром. Вот почему очень важно знать, как отличить оригинал от подделки.                                                                                                      



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