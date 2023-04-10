logo

BTC/USD

29181.88

ETH/USD

1895.55

LTC/USD

93.09

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Африка раскалывается: ученые прогнозируют образование нового океана
commentss НОВОСТИ Все новости

Африка раскалывается: ученые прогнозируют образование нового океана

Ученые ожидают, что трещина в Африке будет расширяться и образует новый океан.

сегодня, 20:01
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Согласно исследованиям ученых, Африка в будущем расколется на две части между которыми образуется новый океан. Процесс, который продлится еще несколько миллионов лет, уже заметен сейчас. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на DNA.

Африка раскалывается: ученые прогнозируют образование нового океана

Разлом в Африке после землетрясения. Фото из открытых источников

Литосферные плиты, на которых размещены континенты постоянно находятся в движении. Сотни миллионов лет назад все континенты образовывали один большой материк Пангея, который около 175 млн. лет назад начал раскалываться. 138 млн. лет назад Южная Америка отделилась от Африки. А отделение Аравийской плиты от африканского континента всего 30 млн. лет назад образовало Красное море.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Эти процессы продолжаются до сих пор. Каждый год литосферные плиты двигаются на несколько миллиметров, о чем свидетельствуют землетрясения, или образование больших рифтов. Так, в 2005 году в Эфиопии образовался рифт протяженностью 56 км. После исследований ученые пришли к выводу, что Африка раскалывается на две части. Однако процесс займет около 5-10 млн. лет.

Трещина будет увеличиваться и отделит такие страны как Кения, Эфиопия, Танзания и другие от остального материка. Приблизительную линию разлома можно просмотреть ниже:

Африка раскалывается: ученые прогнозируют образование нового океана - фото 2

Также ученые показали, как будет выглядеть разделенная Африка, между которой находится новый, молодой океан.

Африка раскалывается: ученые прогнозируют образование нового океана - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые потрясены сигналами из космоса. Исследователи открыли экзопланету, имеющую магнитное поле. Таким образом, объект может иметь благоприятные условия для существования внеземной жизни.

Также "Комментарии" писали, что ученые открыли новую комету: ее можно увидеть невооруженным глазом



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dnaindia.com/science/report-new-ocean-in-making-africa-slowly-splitting-into-two-scientists-predict-nature-s-rarest-move-3029850
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!