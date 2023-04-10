Африка раскалывается: ученые прогнозируют образование нового океана

Согласно исследованиям ученых, Африка в будущем расколется на две части между которыми образуется новый океан. Процесс, который продлится еще несколько миллионов лет, уже заметен сейчас. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на DNA.

Разлом в Африке после землетрясения. Фото из открытых источников

Литосферные плиты, на которых размещены континенты постоянно находятся в движении. Сотни миллионов лет назад все континенты образовывали один большой материк Пангея, который около 175 млн. лет назад начал раскалываться. 138 млн. лет назад Южная Америка отделилась от Африки. А отделение Аравийской плиты от африканского континента всего 30 млн. лет назад образовало Красное море.

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Эти процессы продолжаются до сих пор. Каждый год литосферные плиты двигаются на несколько миллиметров, о чем свидетельствуют землетрясения, или образование больших рифтов. Так, в 2005 году в Эфиопии образовался рифт протяженностью 56 км. После исследований ученые пришли к выводу, что Африка раскалывается на две части. Однако процесс займет около 5-10 млн. лет.

Трещина будет увеличиваться и отделит такие страны как Кения, Эфиопия, Танзания и другие от остального материка. Приблизительную линию разлома можно просмотреть ниже:

Также ученые показали, как будет выглядеть разделенная Африка, между которой находится новый, молодой океан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые потрясены сигналами из космоса. Исследователи открыли экзопланету, имеющую магнитное поле. Таким образом, объект может иметь благоприятные условия для существования внеземной жизни.

Также "Комментарии" писали, что ученые открыли новую комету: ее можно увидеть невооруженным глазом