"Адреналин любой ценой": хобби довело мужчину до полиции

В городе Дайзафу (Япония) задержан 37-летний мужчина, который признал, что в течение многих лет более 1000 раз заходил на чужие территории без разрешения. Как оказалось, это было его "хобби", помогавшее снимать стресс.

Необычное увлечение, ставшее преступлением

Издание The Mainichi Shimbun сообщило, что Юту Сугавару задержала полиция после того, как владельцы одного из домов заметили его на своей территории. Пара не только остановила мужчину, но и вызвала правоохранителей. В полиции Сугавар признался, что этот случай был далеко не первым. Он также добавил, что сознательно выбирал дома, где хозяев не было дома.

Во время допроса Сугавар признался, что он делал это ради острых ощущений.

"Нет сомнений, что я проник на территорию частного дома без разрешения. Нервное ощущение, что меня увидят, заставляет мои ладони потеть и помогает мне снять стресс. Проникновение в чужие дома – это мое хобби, и я делал это более 1 000 раз. Я заходил только на территорию, но никогда не входил внутрь домов", – рассказал Сугавара

Такое необычное "хобби" стало для него способом отвлечься от повседневных проблем. Но после задержания мужчины полиция начала расследование, чтобы проверить, не связан ли он с другими подобными преступлениями в регионе.

Ранее "Комментарии" также писали, что ресурс Date Psychology ("Психология свиданий") провел опрос среди женщин, в котором они должны выбрать "привлекательные" или "непривлекательные" хобби мужчин. Оказалось, что наименее привлекательными для женщин стали увлечения мужчин маносферой, гемблингом и порнографией.