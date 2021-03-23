logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.03.2021

BTC/USD

54647.44

ETH/USD

1681.91

LTC/USD

184.62

НБУ 23.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество юмор В сети бурно обсуждают Трампа с усами и бородой (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

В сети бурно обсуждают Трампа с усами и бородой (Фото)

Большинство пользователей интернета уверены, что Дональду Трампу очень идет борода

сегодня, 21:30
Автор:

Кириєнко Анна

Дональд Трамп остался популярной и обсуждаемой личностью даже после того, как оставил пост президента США.

В сети бурно обсуждают Трампа с усами и бородой (Фото)

Дональд Трамп с усами и бородой. Фото: cdn5.vedomosti.ru

На этот раз кто-то "поиздевался" над фотографией бывшего политика. Трампу изменили имидж с помощью фотошопа. Полученное фото было размещено на Фейсбук-странице известного украинского спортивного журналиста Алексея Мочанова.

У Дональда Трампа исчезла шевелюра и появились усы и борода. Вид политика стал грубым и серьезным.

Фото сразу вызвало реакцию пользователей социальной сети. Большинство людей считает, что новый имидж очень подходит Трампу.

Среди самых веселых комментариев: "За такого Трампа я бы проголосовал", "Такой себе Брюс Уиллис с Трампа вышел", "Я так и знал что Трамп — это артист Нилов с "Улицы разбитых фонарей".

Некоторые считают, что фотографию нужно показать Трампу. В озможно, ему бы понравилось и он бы начал брить голову и отращивать бороду.

В сети бурно обсуждают Трампа с усами и бородой (Фото) - фото 2

Напомним, что скандальный экс-президент США Дональд Трамп во время выступления во Флориде заявил, что может принять участие в следующих выборах президента Америки.

Более того, Дональд Трамп уверен, что легко одержит победу на следующем голосовании. Политик заявил и о его выигрыше президентской гонки в 2020 году. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп намерен вернуться в социальные сети — на этот раз со своей платформой.

Прогнозируемо через 2-3 месяца Дональд Трамп запустит свою соцсеть. Это будет резонансное событие на рынке, которое полностью "изменит правила игры". Подробности читайте здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/alex.mochanov/posts/2854196128164820
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ