В сети бурно обсуждают Трампа с усами и бородой (Фото)

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Кириєнко Анна
Дональд Трамп остался популярной и обсуждаемой личностью даже после того, как оставил пост президента США.
Дональд Трамп с усами и бородой. Фото: cdn5.vedomosti.ru
На этот раз кто-то "поиздевался" над фотографией бывшего политика. Трампу изменили имидж с помощью фотошопа. Полученное фото было размещено на Фейсбук-странице известного украинского спортивного журналиста Алексея Мочанова.
У Дональда Трампа исчезла шевелюра и появились усы и борода. Вид политика стал грубым и серьезным.
Фото сразу вызвало реакцию пользователей социальной сети. Большинство людей считает, что новый имидж очень подходит Трампу.
Среди самых веселых комментариев: "За такого Трампа я бы проголосовал", "Такой себе Брюс Уиллис с Трампа вышел", "Я так и знал что Трамп — это артист Нилов с "Улицы разбитых фонарей".
Некоторые считают, что фотографию нужно показать Трампу. В озможно, ему бы понравилось и он бы начал брить голову и отращивать бороду.
Напомним, что скандальный экс-президент США Дональд Трамп во время выступления во Флориде заявил, что может принять участие в следующих выборах президента Америки.
Более того, Дональд Трамп уверен, что легко одержит победу на следующем голосовании. Политик заявил и о его выигрыше президентской гонки в 2020 году. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп намерен вернуться в социальные сети — на этот раз со своей платформой.
Прогнозируемо через 2-3 месяца Дональд Трамп запустит свою соцсеть. Это будет резонансное событие на рынке, которое полностью "изменит правила игры". Подробности читайте здесь.
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