В Пакистане обнаружили двойника Трампа: стало известно, чего он хочет от президента США (ВИДЕО)

Незадолго до инаугурации избранный президент США Дональд Трамп получил весточку от своего двойника, который живет в Пакистане. Торговец Салим Багга пригласил американского лидера приехать в Пенджаб. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters.

В штате Пенджаб торговцем работает "Дональд Трамп". Фото: из открытых источников

Продавец молочного пудинга (по другой версии — мороженого, а на самом деле местного десерта под названием кхир) стал знаменитостью благодаря своему удивительному сходству с Трампом. Торговец, которого зовут Салим Багга, привлекает не только любителей сладостей, но и прохожих, желающих сделать с ним селфи.

"Комментарии" отмечают, что прославился пакистанский "Трамп" не сегодня. Украинские СМИ писали о нем еще в 2021 году, а в ноябре 2024-го, после победы Трампа на выборах, в сети появилась новая волна видео с ним. Однако Reuters удалось поговорить со звездой Пенджаба уже в январе. С 53-летним Баггой все в порядке, 53-летний торговец по-прежнему колесит по улицам со своей деревянной тележкой. Салим — альбинос, и его белые волосы и красноватый оттенок кожи делают его еще больше походим на американского президента.

Торговец признался, что внимание публики ему нравится, чувствует "Трамп" себя отлично и с удовольствием позирует. Американского президента он пригласил на дегустацию.

"Дональд Трамп, вы победили на выборах, теперь приходите сюда и съешьте мой кхир, вам он действительно понравится", — цитирует двойника Reuters.





Как писал портал "Комментарии", инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. 47-й президент США нарушил каноны, пригласив на церемонию иностранных лидеров. Кроме того, впервые в истории инаугурация президента США пройдет с приспущенными флагами, поскольку в стране все еще будет продолжаться траур по умершему 29 декабря Джимми Картеру, который был президентом Штатов в 1977-1981 годах и дожил до 100 лет.

Но в США и без этого относятся к новому пришествию Трампа в Белый дом как к неординарному событию. Ведь это лишь второй случай в истории США, когда экс-президент после перерыва в один срок снова займет Овальный кабинет. До этого вернуться в Белый дом после паузы и поражения в попытке переизбрания удавалось только Гроверу Кливленду (президент США в 1885 — 1889 и 1893 -1897 годах).