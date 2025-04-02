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В карпатском Национальном природном парке зафиксировали "единорога" (ФОТО)

В украинских Карпатах фотоловушка поймала "единорога".

сегодня, 16:41
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Slava Kot

В Национальном природном парке "Бойковщина" зафиксировали редкое животное, которое, на первый взгляд, напоминает настоящего единорога. Животное, попавшее в фотоловушку, имеет один рог посреди лба, напоминающего мифического зверя из легенд.

В карпатском Национальном природном парке зафиксировали "единорога" (ФОТО)

Карпатский единорог

Национальный природный парк "Бойковщина" опубликовал серию фотографий с "единорогом".

"Среди елово-буковых лесов НПП ''Бойковщина'' появился настоящий мифический зверь – карпатский единорог! Этот редкий представитель дикой природы, являющийся национальным символом Шотландии и украшающий герб Великобритании, теперь поселился и в Карпатах!", — говорится в сообщении Нацпарка.

Объявление о "карпатском единороге" было опубликовано в день смеха 1 апреля. В Нацпарке объяснили, что на самом деле "карпатский единорог" – это самец косули, у которого по неизвестным причинам развился только один рог.

В карпатском Национальном природном парке зафиксировали ”единорога” (ФОТО) - фото 2

В Карпатах зафиксировали "единорога"

В НПП отмечают, что в дикой природе подобные случаи могут произойти, когда один из рогов не развивается из-за генетических особенностей или животное теряет рог в драке с другими самцами. Также один рог у косули может быть из-за травм или повреждений во время роста.

Хотя такая мутация редкая, она не уникальна. Ученые периодически фиксируют подобные случаи в разных регионах мира, однако для Карпат такие случаи уникальны.

В карпатском Национальном природном парке зафиксировали ”единорога” (ФОТО) - фото 3

В Карпатах зафиксировали "единорога"

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в нацпарке США обнаружили оленя с "болезнью зомби".

Также "Комментарии" писали о лучшем первоапрельском розыгрыше в истории, который вспоминают уже 50 лет. Он связан с извержением вулкана.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ha2tnUAtgH8dwi7x3Nop6DbDPAhXkdsYWnGYB6wigxm3HS7vizKCPKiQ68Cxfgttl&id=100068995783184
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