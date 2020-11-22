Участница «Кто хочет стать миллионером» проиграла из-за вопроса об Украине

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Светлана Шкурупий
Женщина,
ставшая участницей аргентинской программы "Кто хочет стать миллионером", потеряла
все деньги на вопросе, касающегося Украины. Курьезным видео поделился в сети
украинский артист Потап.
фото: rusevik
На
своей странице в Instagram исполнитель поделился "кусочком" передачи, на
котором участница шоу, выбрав подсказку "50/50", так и не отгадала на каком
материке находится Украина. Женщина выбирала между Европой и Африкой и
склонилась к второму варианту. Судя по ролику, женщина была на вопросе, который
"стоил" 20 тысяч долларов, но потеряла все деньги.
Когда
ведущий программы объявил правильный ответ, участница продолжала утверждать,
что Украина находится в Африке, не веря в то, что проиграла.
Этот
фрагмент повеселил пользователей сети: "Я бы офигела, если б ответ был верный",
"Учить географию нужно", "Так ей и нужно", "Походу, она еще спорит с ведущим,
не может быть, что не в Африке", — пишут в социальной сети.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что учительница географии перепутала океаны в
эфире "Всеукраинской школы онлайн".
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