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Участница «Кто хочет стать миллионером» проиграла из-за вопроса об Украине

Женщина не знала, на каком континенте находится Украина

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Женщина, ставшая участницей аргентинской программы "Кто хочет стать миллионером", потеряла все деньги на вопросе, касающегося Украины. Курьезным видео поделился в сети украинский артист Потап.

Участница «Кто хочет стать миллионером» проиграла из-за вопроса об Украине

фото: rusevik

На своей странице в Instagram исполнитель поделился "кусочком" передачи, на котором участница шоу, выбрав подсказку "50/50", так и не отгадала на каком материке находится Украина. Женщина выбирала между Европой и Африкой и склонилась к второму варианту. Судя по ролику, женщина была на вопросе, который "стоил" 20 тысяч долларов, но потеряла все деньги.

Когда ведущий программы объявил правильный ответ, участница продолжала утверждать, что Украина находится в Африке, не веря в то, что проиграла.  

Этот фрагмент повеселил пользователей сети: "Я бы офигела, если б ответ был верный", "Учить географию нужно", "Так ей и нужно", "Походу, она еще спорит с ведущим, не может быть, что не в Африке", — пишут в социальной сети.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что учительница географии перепутала океаны в эфире "Всеукраинской школы онлайн".


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