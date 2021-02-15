Смешные выходки собак, которые заставят вас улыбнуться (Фото)

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Кириєнко Анна
Каждый, у кого есть дома собака, наблюдал за некоторыми нелогичными и интересными действиями своего любимца. Неоднократно выходки животные заставляют смеяться и улыбаться.
Веселые фото: выходки собак которые подарят хорошее настроение. Фото: pikabu.ru
Именно забавным поступкам домашних животных посвящена следующая подборка. Надеемся, снимки подарят вам настроение и заставят любить собак еще больше.
1. С четвероногим другом всегда весело играть в снежки.
2. Интересно, и как он в такой позе сумел заснуть.
3. Готовый на все ради достижения своей цели.
4. Когда никак не можешь понять, что повзрослел.
5. Одна собака хорошо, а за двумя — интереснее наблюдать.
6. Главный герой семейного селфи.
7. Когда твой верный пес следует за тобой повсюду.
8. Даже большие мальчики боятся грома.
9. Самый фотогеничный суслик в мире.
10. Когда устал от долгой прогулки летом.
Напоминаем, что В США придумали смешной челлендж в аномальные морозы. Он называется "FrozenPants" (Замороженные брюки). Главная задача челленджа заключается в том, что люди оставляют одежду в общественных местах и фотографируют это. Из-за низких температур, одежда замерзает и становится похожей на странных человечков. Курьезные кадры уже успели заполонить ленты социальных сетей. Посмотреть фотографии и видео челенжда можно в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что с голливудской красавицей, звездой сериала "Большая маленькая ложь" Николь Кидман случилась неприятная история в Сиднейском оперном театре. Знаменитость стала жертвой агрессии неизвестного мужчины. Голливудская актриса вместе со своим мужем Китом пришла в театр на постановку "Веселая вдова". Когда спектакль закончился, Николь Кидман и ее муж были поражены игрой актеров, поэтому решили поаплодировать им стоя. Но зрителю, сидевший позади них, это не понравилось, и он начал возмущаться. Что произошло дальше, читайте в нашем материале.
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