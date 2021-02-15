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Смешные выходки собак, которые заставят вас улыбнуться (Фото)

Четвероногие друзья иногда ведут себя смешно и странно

сегодня, 21:15
Автор:

Кириєнко Анна

Каждый, у кого есть дома собака, наблюдал за некоторыми нелогичными и интересными действиями своего любимца. Неоднократно выходки животные заставляют смеяться и улыбаться.

Смешные выходки собак, которые заставят вас улыбнуться (Фото)

Веселые фото: выходки собак которые подарят хорошее настроение. Фото: pikabu.ru

Именно забавным поступкам домашних животных посвящена следующая подборка. Надеемся, снимки подарят вам настроение и заставят любить собак еще больше.

1. С четвероногим другом всегда весело играть в снежки.

Смешные выходки собак, которые заставят вас улыбнуться (Фото) - фото 2

2. Интересно, и как он в такой позе сумел заснуть.

Смешные выходки собак, которые заставят вас улыбнуться (Фото) - фото 3

3. Готовый на все ради достижения своей цели.

Смешные выходки собак, которые заставят вас улыбнуться (Фото) - фото 4

4. Когда никак не можешь понять, что повзрослел.

Смешные выходки собак, которые заставят вас улыбнуться (Фото) - фото 5

5. Одна собака хорошо, а за двумя — интереснее наблюдать.

Смешные выходки собак, которые заставят вас улыбнуться (Фото) - фото 6

6. Главный герой семейного селфи.

Смешные выходки собак, которые заставят вас улыбнуться (Фото) - фото 7

7. Когда твой верный пес следует за тобой повсюду.

Смешные выходки собак, которые заставят вас улыбнуться (Фото) - фото 8

8. Даже большие мальчики боятся грома.

Смешные выходки собак, которые заставят вас улыбнуться (Фото) - фото 9

9. Самый фотогеничный суслик в мире.

Смешные выходки собак, которые заставят вас улыбнуться (Фото) - фото 10

10. Когда устал от долгой прогулки летом.

Смешные выходки собак, которые заставят вас улыбнуться (Фото) - фото 11

Напоминаем, что В США придумали смешной челлендж в аномальные морозы. Он называется "FrozenPants" (Замороженные брюки). Главная задача челленджа заключается в том, что люди оставляют одежду в общественных местах и фотографируют это. Из-за низких температур, одежда замерзает и становится похожей на странных человечков. Курьезные кадры уже успели заполонить ленты социальных сетей. Посмотреть фотографии и видео челенжда можно в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что с голливудской красавицей, звездой сериала "Большая маленькая ложь" Николь Кидман случилась неприятная история в Сиднейском оперном театре. Знаменитость стала жертвой агрессии неизвестного мужчины. Голливудская актриса вместе со своим мужем Китом пришла в театр на постановку "Веселая вдова". Когда спектакль закончился, Николь Кидман и ее муж были поражены игрой актеров, поэтому решили поаплодировать им стоя. Но зрителю, сидевший позади них, это не понравилось, и он начал возмущаться. Что произошло дальше, читайте в нашем материале.



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Источник: https://novosti-n.org/ukraine/Smeshnie-vihodky-sobak-sposobstvuyushhye-vibrosu-endorfynov-v-krov-268221
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