logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Приколы Шок на выпускном: школьница приехала в гробу на катафалке
commentss НОВОСТИ Все новости

Шок на выпускном: школьница приехала в гробу на катафалке

Школьница приехала на выпускной в гробу, чтобы проучить булеров

8 июля 2025, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На выпускном вечере в британском городе Сандерленд 16-летняя девушка поразила всех собравшихся своим потрясающим поступком: она явилась на празднике в гробу.

Шок на выпускном: школьница приехала в гробу на катафалке

Школьница приехала в гробу на катафалке

Школьница, которая годами страдала буллингом со стороны одноклассников, решила сделать из этого финал истории. Не просто прийти в платье, а устроить символическую и громкую акцию. Ко входу в зал гроб привезли на похоронном катафалке, а сопровождал его "гробар" — собственный отец. Все происходило под траурную музыку, а после того как крышку открыли, девушка торжественно встала и вышла — живая, сильная, улыбающаяся.

В интервью она объяснила: ее цель — показать, насколько разрушительным может быть издевательство. По ее словам, в какой-то момент травля в школе была настолько невыносима, что она действительно думала, есть ли будущее. Но теперь она не только выстояла – она вернулась, чтобы напомнить всем, что слова способны убивать.

Ее видео из выпускного уже просмотрели миллионы людей в TikTok. В комментариях пишут, что это сильнейший протест против буллинга, который только можно представить. Девушку поддержали тысячи пользователей: ее назвали смелой, творческой, настоящей героиней.

"Это был мой способ сказать: "Вы меня не сломали. Вы могли похоронить меня словами — но я ожила сильнее, чем когда-либо", — сказала она журналистам.

Ее история уже стала символом борьбы со школьным насилием. И, может быть, кому-то этот "шоковый выход" спасет жизнь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 7 июля Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны совершили прицельную атаку по военному объекту в глубине территории РФ. Целью стал "Краснозаводской химический завод" в Московской области — стратегическое предприятие, производящее боеприпасы, в частности термобарические боевые части для дронов-камикадзе типа Shahed.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://whatsthejam.com/uk-news/teen-arrives-at-school-prom-in-coffin-to-teach-bullies-lesson/?amp=1
Теги:

Новости

Все новости