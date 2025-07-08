На выпускном вечере в британском городе Сандерленд 16-летняя девушка поразила всех собравшихся своим потрясающим поступком: она явилась на празднике в гробу.

Школьница приехала в гробу на катафалке

Школьница, которая годами страдала буллингом со стороны одноклассников, решила сделать из этого финал истории. Не просто прийти в платье, а устроить символическую и громкую акцию. Ко входу в зал гроб привезли на похоронном катафалке, а сопровождал его "гробар" — собственный отец. Все происходило под траурную музыку, а после того как крышку открыли, девушка торжественно встала и вышла — живая, сильная, улыбающаяся.



В интервью она объяснила: ее цель — показать, насколько разрушительным может быть издевательство. По ее словам, в какой-то момент травля в школе была настолько невыносима, что она действительно думала, есть ли будущее. Но теперь она не только выстояла – она вернулась, чтобы напомнить всем, что слова способны убивать.



Ее видео из выпускного уже просмотрели миллионы людей в TikTok. В комментариях пишут, что это сильнейший протест против буллинга, который только можно представить. Девушку поддержали тысячи пользователей: ее назвали смелой, творческой, настоящей героиней.

"Это был мой способ сказать: "Вы меня не сломали. Вы могли похоронить меня словами — но я ожила сильнее, чем когда-либо", — сказала она журналистам.

Ее история уже стала символом борьбы со школьным насилием. И, может быть, кому-то этот "шоковый выход" спасет жизнь.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 7 июля Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны совершили прицельную атаку по военному объекту в глубине территории РФ. Целью стал "Краснозаводской химический завод" в Московской области — стратегическое предприятие, производящее боеприпасы, в частности термобарические боевые части для дронов-камикадзе типа Shahed.