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Россияне разъярены из-за аннексии Калининграда. Поляки и чехи издеваются над Путиным

Чехия и Польша аннексировала Калининград в интернет-сети, пока.

сегодня, 21:30 comments1007
Автор:

Slava Kot
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Шутливое изображение карты с разделением Калининградской области радует весь мир и слит россиян. Особенно это ощутимо в соцсетях, где были созданы тысячи постов с разными вариантами разделения.

Россияне разъярены из-за аннексии Калининграда. Поляки и чехи издеваются над Путиным

Разделение Калининградской области. между Чехиею и Польшей. Фото из открытых источников

После недавней аннексии четырех украинских областей весь мир осудил действия президента России Владимира Путина. Большинство заявлений демократических лидеров касается неправомерного нарушения границ и международного права.

Вопреки такой ситуации один из пользователей Twitter под именем papież Internet решил создать насмешливый мем на котором показал карту с разделенной Калининградской областью. Часть территории получила Польша, а другую отдал Чехии и дописал: это для наших братьев-чехов, чтобы они имели выход к морю.

Твит сразу приобрел безумную популярность. Сообщения даже решили у себя на официальных страницах запостить чешские политики. Депутат Томаш Здеховский написал, как теперь не любить поляков.

Далее эстафету начали массово репостить чехи и вспомнили, что Калининград был основан чехами в 13 веке и назывался Краловец. Именно поэтому чехи решили объявить референдум с готовыми результатами в 98% о присоединении российской земли к Чехии. Кроме того, чехи создали даже сайт Краловца и активно в нем пишут о городе.

Также интернет-пользователи Чехии планируют построить трубопровод от Краловца до Праги и назвали его "Пивной поток".

Просмотреть несколько мемов можно ниже:

Россияне разъярены из-за аннексии Калининграда. Поляки и чехи издеваются над Путиным - фото 2
Россияне разъярены из-за аннексии Калининграда. Поляки и чехи издеваются над Путиным - фото 3
Россияне разъярены из-за аннексии Калининграда. Поляки и чехи издеваются над Путиным - фото 4
Россияне разъярены из-за аннексии Калининграда. Поляки и чехи издеваются над Путиным - фото 5

От таких изображений в соцсетях часто видны гневные комментарии от россиян.

Также портал "Комментарии сообщал, что чехи собрали для ВСУ деньги на танк

Ранее "Комментарии" писали о пророссийских протестах в Чехии.



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Источник: https://twitter.com/mihaszek/status/1575168383447961601
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