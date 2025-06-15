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Премьер-министр Пакистана назвал себя "презервативом": детали

Курьезный случай произошел с премьером Пакистана из-за ошибки в заявлении он назвал себя "презервативом".

сегодня, 16:12
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Slava Kot

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф стал объектом шуток в соцсетях после курьезного случая в своем официальном заявлении по поводу конфликта между Израилем и Ираном. Вместо традиционной дипломатической фразы "I condemn" ("я осуждаю"), в первоначальном варианте сообщения появился текст: "I condom" ("я презерватив"). Хотя ошибку быстро исправили, интернет сохранил скриншот первого заявления премьер-министра Пакистана.

Премьер-министр Пакистана назвал себя "презервативом": детали

Премьер Пакистана Шехбаз Шариф. Фото: hindustantimes.com

Заявление Шехбаза Шарифа касалось атаки Израиля на Иран, повлекшей гибель людей и повысившую напряженность в регионе. В финальной версии текста премьер написал, что осуждает действия Израиля.

"Я решительнее осуждаю сегодняшнее неспровоцированное нападение Израиля на Иран. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования иранскому народу по поводу утраченных жизней. Этот серьезный и безрассудный поступок вызывает большую обеспокоенность и может еще больше дестабилизировать и без того напряженный регион", — говорится в заявлении.

Также премьер-министр Пакистана призвал ООН срочно действовать, чтобы предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке, которая может угрожать глобальному миру.

Премьер-министр Пакистана назвал себя ”презервативом”: детали - фото 2

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф назвал себя презервативом

Именно ошибка в первой версии заявления повлекла за собой волну реакций, а не дипломатическое обращение. В соцсетях пользователи быстро подхватили курьез, превратив его в повод для мемов. Один из пользователей на платформе X Сурендра Пуния написал, что "премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф предлагает "уникальный вид" поддержки Ирана".

Другие пользователи предположили, что это может быть автоматическая подсказка или опечатка при наборе текста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Дуда ошибочно опубликовал странный текст со словами о яйцах и жене.

Также "Комментарии" писали, что Иран готов заключить соглашение, чтобы закончить войну с Израилем.



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