Почему работники Tesla и SpaceX пристально отслеживают Twitter Илона Маска

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Кириєнко Анна
Сотрудники компаний Tesla и SpaceX каждое утро проверяют Twitter Илона Маска. Такую информацию предоставляет сайт Vanity Fair.
Фото: static-img
По словам сотрудников крупных компаний, Маск имеет сложный характер, который часто нельзя предсказать. Именно поэтому работники каждое утро смотрят твиты руководителя, чтобы знать, какое у него настроение.
Издание сообщило, когда у шефа плохое настроение, он превращает жизнь сотрудников в ад. Проверяя Твиттер Илона Маска, подопечные хоть знают, на что рассчитывать и как встречать директора.
По словам интернет-издания, основатель компаний отмечается дегенеративным поведением и гиперенергичностью.
О тяжелом характере Маска знает большинство сотрудников компаний Tesla и SpaceX. Как отмечают эти люди, гендиректора не волнует мнение других о нем. Поэтому он и не пытается казаться хорошим и приятным. Шеф не признает тех, кто в чем с ним не согласен, поэтому часто блокирует своих подписчиков в соцсетях.
Также сайт "Комментарии" напоминает, что NASA и SpaceX запустили первую коммерческую ракету с астронавтами на МКС.
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