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Почему работники Tesla и SpaceX пристально отслеживают Twitter Илона Маска

По словам сотрудников компании, Маск не заботится о формировании положительного мнения о себе

сегодня, 16:40
Автор:

Кириєнко Анна

Сотрудники компаний Tesla и SpaceX каждое утро проверяют Twitter Илона Маска. Такую информацию предоставляет сайт Vanity Fair.

Почему работники Tesla и SpaceX пристально отслеживают Twitter Илона Маска

Фото: static-img

По словам сотрудников крупных компаний, Маск имеет сложный характер, который часто нельзя предсказать. Именно поэтому работники каждое утро смотрят твиты руководителя, чтобы знать, какое у него настроение.

Издание сообщило, когда у шефа плохое настроение, он превращает жизнь сотрудников в ад. Проверяя Твиттер Илона Маска, подопечные хоть знают, на что рассчитывать и как встречать директора.

По словам интернет-издания, основатель компаний отмечается дегенеративным поведением и гиперенергичностью.

О тяжелом характере Маска знает большинство сотрудников компаний Tesla и SpaceX. Как отмечают эти люди, гендиректора не волнует мнение других о нем. Поэтому он и не пытается казаться хорошим и приятным. Шеф не признает тех, кто в чем с ним не согласен, поэтому часто блокирует своих подписчиков в соцсетях.

Также сайт "Комментарии" напоминает, что NASA и SpaceX запустили первую коммерческую ракету с астронавтами на МКС.




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Источник: https://www.vanityfair.com/news/2020/11/elon-musks-totally-awful-batshit-crazy-most-excellent-year
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