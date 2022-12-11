Пес Патрон повторил вирусный танец Уэнздей (ВИДЕО)



















Новый американский сериал "Уэнздей" от стримингового сервиса Netflix побил все рекорды по просмотрам.

"Уэнздей"/ Фото из открытых источников

Так, сверхъестественное шоу в жанре ужасов и комедии, за первую же неделю, набрало 341,23 миллион часов просмотров.

Таким образом новому сериалу удалось обойти другие громкие проекты, такие как четвертый сезон "Очень странных дел", пятый сезон "Короны" и "1988".





Сериал рассказывает нам о героине Уэнздей Аддамс из "Семейки Аддамс во время ее обучения в академии "Невермор". Премьера шоу состоялась 23 ноября и оно сразу же завоевало поклонников по всему миру.

Самая известная собака Украины и Официальный символ Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования, сформированного при МВД Украины — пес Патрон, решил не оставаться в стороне от трендов и также повторил вирусный танец из сериала "Уэнсдей", который исполнила харизматичная актриса Дженна Ортега.

Патрона, у которого есть свои собственные аккаунты в социальных сетях, буквально засыпали лайками и восторженными комментариями. Поклонники пса отметили, что "он умеет поднять настроение" и " заряжает позитивом".

Ранее "Комментарии" писали о том, что Оля Полякова повторила вирусный танец Уэнздей (ВИДЕО). Известная украинская исполнительница Оля Полякова, которая известна своим эксцентричным поведением на публике, решила не отставать от современных трендов.

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