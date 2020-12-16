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Главная Новости Общество юмор "Пандемия волнуется раз": подорожание продуктов из-за пандемии высмеяли карикатурой
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"Пандемия волнуется раз": подорожание продуктов из-за пандемии высмеяли карикатурой

В сети продолжают шутить на тему массового ажиотажа на определенные продукты

сегодня, 15:35
Автор:

Любовь Блажко

Некоторые продукты питания и дальше продолжают расти в цене, поэтому пользователи в интернете не перестают шутить на эту тему. Так, недавно в сети опубликовали забавную карикатуру, которая наглядно  демонстрирует, как дорожают продукты во время пандемии коронавируса.

"Пандемия волнуется раз": подорожание продуктов из-за пандемии высмеяли карикатурой

Подорожание продуктов высмеяли карикатурой. Фото: internetua.com

Не так давно люди бежали в ближайшие супермаркеты и магазины, чтобы купить годовой запас гречки и туалетной бумаги. Кстати, до сих пор так и непонятно, почему именно они вызвали такой ажиотаж. 

Сейчас же дело дошло и до других товаров, без которых мы не обходимся ни единого дня – это сахар и подсолнечное масло, а также другие необходимые продукты. 

Известный карикатурист Сергей Елкин решил посмотреть на эту ситуацию с юмором, поэтому создал смешную карикатуру, которая как нельзя точно отображает сегодняшнюю реальность. Так, в Telegram-канале "DW Главное" опубликовали его работу, со смыслом которой люди полностью согласились. 

"Пандемия волнуется раз, пандемия волнуется два. Сегодняшний Сергей Елкин — почти Айвазовский. Только вместо кораблей — подорожавшие товары", — сообщается под публикацией этой карикатуры. 

Стоит добавить, что Сергей Елкин изобразил на одной из лодок "дефицитные" туалетную бумагу и гречку, а на второй — сахар и подсолнечное масло.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, продукт, который вызывает привыкание сильнее, чем кокаин. Сахар стал неотъемлемой частью нашего рациона, потому что его можно найти в составе большинства продуктов. Человек любит побаловать себя чем-нибудь вкусненьким, воспринимая это как заслуженную награду за хорошо выполненную работу. Квалифицированный врач Алан Грин заявил, что он вызывает сильную зависимость и оказывает на психику и мозг влияние, которое можно сравнить с влиянием наркотиков. Он объяснил, нужно ли начинать паниковать в такой ситуации. 


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Источник: https://internetua.com/podorojanie-produktov-iz-za-pandemii-vysmeyali-karikaturoi
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