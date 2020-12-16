"Пандемия волнуется раз": подорожание продуктов из-за пандемии высмеяли карикатурой

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Любовь Блажко
Некоторые продукты питания и дальше продолжают расти в цене, поэтому пользователи в интернете не перестают шутить на эту тему. Так, недавно в сети опубликовали забавную карикатуру, которая наглядно демонстрирует, как дорожают продукты во время пандемии коронавируса.
Подорожание продуктов высмеяли карикатурой. Фото: internetua.com
Не так давно люди бежали в ближайшие супермаркеты и магазины, чтобы купить годовой запас гречки и туалетной бумаги. Кстати, до сих пор так и непонятно, почему именно они вызвали такой ажиотаж.
Сейчас же дело дошло и до других товаров, без которых мы не обходимся ни единого дня – это сахар и подсолнечное масло, а также другие необходимые продукты.
Известный карикатурист Сергей Елкин решил посмотреть на эту ситуацию с юмором, поэтому создал смешную карикатуру, которая как нельзя точно отображает сегодняшнюю реальность. Так, в Telegram-канале "DW Главное" опубликовали его работу, со смыслом которой люди полностью согласились.
Стоит добавить, что Сергей Елкин изобразил на одной из лодок "дефицитные" туалетную бумагу и гречку, а на второй — сахар и подсолнечное масло.
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