Одна из самых забавных аварий 2020 года: видео

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Любовь Блажко
Речь идет об аварии, которая произошла 25 декабря в Киеве. Но ДТП было очень нетипичное. В ролике, который опубликован ниже, вы сами сможете это увидеть.
Авто. Фото: unsplash
Случился инцидент на улице Березняковской: водитель легковой машины Peugeot 301 поставил ее на стоянку, а сам отправился за букетом цветов, как выяснилось позже. Но только мужчина отошел на несколько метров от своего автомобиля, как он начал самостоятельное движение. Скорее всего из-за того, что машина не была на стояночном тормозе. И она самостоятельно выехала на проезжую часть дороги задним ходом.
Конечно же, едва ли не произошла авария: ехала маршрутка, водитель которой вовремя среагировал и попытался объехать авто, тем не менее, немного его задел. Следующее, что сделал водитель маршрутки – выпустил пассажиров и стал дожидаться горе-водителя Peugeot 301. Но этому не суждено было сбыться, поскольку пока водитель немного отошел от места ДТП, владелец легковой машины вернулся с цветами в руках и оперативно поехал. Причем сделал это так, будто ничего и не произошло. А когда водитель маршрутки вернулся туда, то машины, из-за которой движение на дороге стало хаотичным на некоторое время, уже не было на месте. К счастью, в аварии никто не пострадал.
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