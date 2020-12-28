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Одна из самых забавных аварий 2020 года: видео

Эта авария была очень нетипичной

сегодня, 15:10
Автор:

Любовь Блажко

Речь идет об аварии, которая произошла 25 декабря в Киеве. Но ДТП было очень нетипичное. В ролике, который опубликован ниже, вы сами сможете это увидеть. 

Одна из самых забавных аварий 2020 года: видео

Авто. Фото: unsplash

Случился инцидент на улице Березняковской: водитель легковой машины Peugeot 301 поставил ее на стоянку, а сам отправился за букетом цветов, как выяснилось позже. Но только мужчина отошел на несколько метров от своего автомобиля, как он начал самостоятельное движение. Скорее всего из-за того, что машина не была на стояночном тормозе. И она самостоятельно выехала на проезжую часть дороги задним ходом. 

Конечно же, едва ли не произошла авария: ехала маршрутка, водитель которой вовремя среагировал и попытался объехать авто, тем не менее, немного его задел. Следующее, что сделал водитель маршрутки – выпустил пассажиров и стал дожидаться горе-водителя Peugeot 301. Но этому не суждено было сбыться, поскольку пока водитель немного отошел от места ДТП, владелец легковой машины вернулся с цветами в руках и оперативно поехал. Причем сделал это так, будто ничего и не произошло. А когда водитель маршрутки вернулся туда, то машины, из-за которой движение на дороге стало хаотичным на некоторое время, уже не было на месте. К счастью, в аварии никто не пострадал. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, как Потап помог Горбунову избежать ДТП. Известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов чуть не попал в аварию. Избежать ее ему помог кум и сосед Алексей Потапенко. Подробнее о ситуации, которая произошла вчера вечером, Горбунов написал на своей странице в социальных сетях. 
Так, выяснилось, что Потап спас Юрия с помощью пачки соли. Они живут по соседству, и когда Алексей увидел, что машину его друга начало резко заносить из-за гололедицы, то он поспешил к нему с пачкой соли, чтобы машина смогла нормально проехать. Он начал быстро сыпать ее под колеса, к счастью, это оказалось эффективным. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RSq0LDi8EYQ&feature=emb_title&ab_channel=BerCrime
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