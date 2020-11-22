На Эйфелевой башне установили плакат "Donald Tramp LOSER" (видео)

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Татьяна Лозовенко
AP опубликовало видео в Twitter, на котором вдоль арки Эйфелевой башни в Париже висит плакат с надписью "Donald Tramp LOSER". Как пишет автор твита, это сделали Greenpeace.
Фото: из открытых источников
Ранее AP сообщал, что Трамп осуждает глобальное соглашение по климату, к которому Байден намерен вернуться.
Его комментарии прозвучали во время дискуссии крупнейших экономик мира по вопросам защиты Земли.
Избранный президент Джо Байден, вступающий в должность в январе, заявил, что вновь присоединится к глобальному пакту, который США помогли заключить пять лет назад.
Как сообщали "Комментарии", нынешний президент США Дональд Трамп преждевременно покинул виртуальный саммит G20, а затем отправился играть в гольф, чтобы не нарушать традицию выходного дня.
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