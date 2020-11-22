На Эйфелевой башне установили плакат "Donald Tramp LOSER" (видео)

AP опубликовало видео в Twitter, на котором вдоль арки Эйфелевой башни в Париже висит плакат с надписью "Donald Tramp LOSER". Как пишет автор твита, это сделали Greenpeace.

Фото: из открытых источников

Ранее AP сообщал, что Трамп осуждает глобальное соглашение по климату, к которому Байден намерен вернуться.



"Чтобы защитить американских рабочих, я вывел Соединенные Штаты из несправедливого и одностороннего Парижского климатического соглашения, что является очень несправедливым актом для Соединенных Штатов", — сказал Трамп в видеообращении Белого дома на саммите Группы 20, организованном Саудовская Аравия.

Его комментарии прозвучали во время дискуссии крупнейших экономик мира по вопросам защиты Земли.

Избранный президент Джо Байден, вступающий в должность в январе, заявил, что вновь присоединится к глобальному пакту, который США помогли заключить пять лет назад.



Как сообщали "Комментарии", нынешний президент США Дональд Трамп преждевременно покинул виртуальный саммит G20, а затем отправился играть в гольф, чтобы не нарушать традицию выходного дня.













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