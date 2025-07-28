logo

BTC/USD

118757

ETH/USD

3885.21

USD/UAH

41.78

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Приколы Мировые лидеры связываются с Трампом по личному номеру
commentss НОВОСТИ Все новости

Мировые лидеры связываются с Трампом по личному номеру

"Donaldddddd": иностранные лидеры активно общаются с Трампом через личный телефон — Politico

28 июля 2025, 13:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Американское издание Politico выяснило, что иностранные лидеры все чаще выбирают неофициальный путь общения с Дональдом Трампом через его личный мобильный телефон. Речь идет не только о звонках, но и о переписках в мессенджерах, в частности WhatsApp, что вызывает беспокойство в сфере безопасности.

Мировые лидеры связываются с Трампом по личному номеру

Прямая линия с Дональдом

В материале говорится, что президенты, премьеры и наследные принцы прямо обращаются к Трампу, минуя привычные дипломатические каналы. Такой стиль общения политик активно использовал и во время своего первого президентского срока — и, по всей видимости, не покидает эту практику после возвращения к власти.

Среди активных собеседников – президент Франции Эммануэль Макрон, который, по данным источников, обращается к Трампу с шутливым Donaldddddd в телефонных разговорах, а также наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Не остался в стороне и британский премьер Кир Стармер — он якобы писал Трампу в WhatsApp, пытаясь восстановить связь с президентом Украины Владимиром Зеленским после напряженных моментов в их отношениях.

По словам источников, такой неформальный тон способствует установлению персональных связей, но в то же время создает серьезные риски безопасности, ведь личный номер президента может стать объектом шпионажа или излома.

Аналитики отмечают: хотя прямое общение позволяет Трампу оперативно реагировать и влиять на решения партнеров, оно также обходит дипломатические протоколы и усложняет контроль со стороны американских спецслужб. В результате, важные международные вопросы могут обсуждаться без протоколов, стенограмм и участия советников по национальной безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киеве прокуратура сообщила о подозрении заместителя начальника отдела мостов и путепроводов коммунальной корпорации "Киевавтодор". Речь идет о вероятном завышении стоимости стройматериалов во время противоаварийных работ на мосту Метро через Днепр.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/news/2025/07/27/trump-personal-cell-phone-calls-texts-foreign-leaders-00477886?nid=0000017b-1c0d-d760-a77b-9c4da7ed0000&nname=canada-playbook&nrid=7da31814-3463-4102-8743-c85441b92b53
Теги:

Новости

Все новости