Мировые лидеры связываются с Трампом по личному номеру

Американское издание Politico выяснило, что иностранные лидеры все чаще выбирают неофициальный путь общения с Дональдом Трампом через его личный мобильный телефон. Речь идет не только о звонках, но и о переписках в мессенджерах, в частности WhatsApp, что вызывает беспокойство в сфере безопасности.

Прямая линия с Дональдом

В материале говорится, что президенты, премьеры и наследные принцы прямо обращаются к Трампу, минуя привычные дипломатические каналы. Такой стиль общения политик активно использовал и во время своего первого президентского срока — и, по всей видимости, не покидает эту практику после возвращения к власти.

Среди активных собеседников – президент Франции Эммануэль Макрон, который, по данным источников, обращается к Трампу с шутливым Donaldddddd в телефонных разговорах, а также наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Не остался в стороне и британский премьер Кир Стармер — он якобы писал Трампу в WhatsApp, пытаясь восстановить связь с президентом Украины Владимиром Зеленским после напряженных моментов в их отношениях.

По словам источников, такой неформальный тон способствует установлению персональных связей, но в то же время создает серьезные риски безопасности, ведь личный номер президента может стать объектом шпионажа или излома.

Аналитики отмечают: хотя прямое общение позволяет Трампу оперативно реагировать и влиять на решения партнеров, оно также обходит дипломатические протоколы и усложняет контроль со стороны американских спецслужб. В результате, важные международные вопросы могут обсуждаться без протоколов, стенограмм и участия советников по национальной безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киеве прокуратура сообщила о подозрении заместителя начальника отдела мостов и путепроводов коммунальной корпорации "Киевавтодор". Речь идет о вероятном завышении стоимости стройматериалов во время противоаварийных работ на мосту Метро через Днепр.