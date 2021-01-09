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Милые домашние животные со своими любимыми игрушками (Фото)

У каждого животного есть своя любимая игрушка

сегодня, 01:00
Автор:

Кириєнко Анна

У всех есть любимые игрушки. Животные — не исключение, ведь когда вы идете на работу, игрушка — единственный друг, который спасает вашего любимца от скуки. Поэтому, предлагаем посмотреть забавные фотографии животных с их обожаемыми игрушками.

Милые домашние животные со своими любимыми игрушками (Фото)

Фото домашних любимцев с их игрушками. Фото: doggos.ru

Когда игрушка больше владельца

Милые домашние животные со своими любимыми игрушками (Фото) - фото 2

Лучшие друзья, которые постоянно обнимаются

Милые домашние животные со своими любимыми игрушками (Фото) - фото 3

Коби постоянно носит свои игрушку с собой

Милые домашние животные со своими любимыми игрушками (Фото) - фото 4

Любимый ручной динозаврик

Милые домашние животные со своими любимыми игрушками (Фото) - фото 5

Рыба моей мечты

Милые домашние животные со своими любимыми игрушками (Фото) - фото 6

Игрушка-подушка

Милые домашние животные со своими любимыми игрушками (Фото) - фото 7

Любитель розовых фламинго

Милые домашние животные со своими любимыми игрушками (Фото) - фото 8

Укротитель акулы

Милые домашние животные со своими любимыми игрушками (Фото) - фото 9

Рыжий котик нашел брата-двойника

Милые домашние животные со своими любимыми игрушками (Фото) - фото 10

Владельцу домашнего животного очень важно подарить своему любимцу игрушку, иначе котик или собака сделает игрушкой все, что попадется ему под лапу: тапочки, мебель, туалетная бумага.

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Источник: https://slovofraza.com/pitomtsy-so-svoimi-lyubimymi-igrushkami-9-foto/
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