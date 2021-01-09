Милые домашние животные со своими любимыми игрушками (Фото)

У всех есть любимые игрушки. Животные — не исключение, ведь когда вы идете на работу, игрушка — единственный друг, который спасает вашего любимца от скуки. Поэтому, предлагаем посмотреть забавные фотографии животных с их обожаемыми игрушками.

Фото домашних любимцев с их игрушками. Фото: doggos.ru

Когда игрушка больше владельца





Лучшие друзья, которые постоянно обнимаются





Коби постоянно носит свои игрушку с собой





Любимый ручной динозаврик





Рыба моей мечты





Игрушка-подушка





Любитель розовых фламинго





Укротитель акулы





Рыжий котик нашел брата-двойника





Владельцу домашнего животного очень важно подарить своему любимцу игрушку, иначе котик или собака сделает игрушкой все, что попадется ему под лапу: тапочки, мебель, туалетная бумага.

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