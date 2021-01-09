Милые домашние животные со своими любимыми игрушками (Фото)

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Кириєнко Анна
У всех есть любимые игрушки. Животные — не исключение, ведь когда вы идете на работу, игрушка — единственный друг, который спасает вашего любимца от скуки. Поэтому, предлагаем посмотреть забавные фотографии животных с их обожаемыми игрушками.
Фото домашних любимцев с их игрушками. Фото: doggos.ru
Когда игрушка больше владельца
Лучшие друзья, которые постоянно обнимаются
Коби постоянно носит свои игрушку с собой
Любимый ручной динозаврик
Рыба моей мечты
Игрушка-подушка
Любитель розовых фламинго
Укротитель акулы
Рыжий котик нашел брата-двойника
Владельцу домашнего животного очень важно подарить своему любимцу игрушку, иначе котик или собака сделает игрушкой все, что попадется ему под лапу: тапочки, мебель, туалетная бумага.
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