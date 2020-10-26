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Главная Новости Общество юмор Маски, имитирующие лица - двадцать самых смешных фото
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Маски, имитирующие лица - двадцать самых смешных фото

Выбирая маску для лица, обращайте внимание на материал, из которого изготовлено изделие

26 октября 2020, 23:42
Автор:

Дмитрий Симоненко

Вот уже почти год как весь мир живет в условиях пандемии коронавируса. На данный момент ученые пока не изобрели ничего лучше, для того, чтобы избежать инфицирования этим опасным недугом, кроме как использования медицинских масок. А дизайнеры и легкая промышленность подхватили новое течение, и сделали маски своеобразным трендом нынешнего сезона. Теперь мы знаем, что есть просто медицинские маски, есть маски разноцветные и однотонные как у героев блокбастеров, маски гламурные и для поклонников минимализма. Некоторые рукодельницы создают, не постесняемся назвать, шедевры из масок, вышивая на них узоры нитками и бисером. А есть маски, имитирующие человеческие лица. Это отдельная категория изделий… И не ясно, что двигает людьми, надевающими такой аксессуар на лицо – то ли определенное безрассудство, то ли острое чувство юмора. Самую смешную подборку таких масок сделал развлекательный портал "Новости-Ю".

Маски, имитирующие лица - двадцать самых смешных фото

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Бельгии больных COVID-19 врачей просят не уходить на больничный.



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