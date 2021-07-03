"Мало, что выгнали?": Богдан прокомментировал пост Коболева о Боге

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, который
возглавлял компанию семь лет и был уволен в апреле этого года, показал в социальной
сети Facebook шуточный мем под названием "субъективность vs
объективность".
Андрей Коболев. Фото: Facebook
Мем решил прокомментировать экс-глава ОП Андрей Богдан.
На что Коболев ответил: "Не надо искажать замечательную
пятничную шутку вашей грязной политикой! Иногда банан – это просто банан".
Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, почему Кабмин уволил Коболева. Причиной этого называют 50 млрд гривен, которые НАК перечислила в резервы на случай, если должники с ней не рассчитаются. По информации от источника ZN.UA, Банковая хотела, забрав эти средства у НАК, отправить их на "Большую стройку", "подогрев" всех, кто может извлечь из этого денежную выгоду.
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