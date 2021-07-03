"Мало, что выгнали?": Богдан прокомментировал пост Коболева о Боге

Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, который возглавлял компанию семь лет и был уволен в апреле этого года, показал в социальной сети Facebook шуточный мем под названием "субъективность vs объективность".

Андрей Коболев. Фото: Facebook

"Субъективность vs объективность", — подписал свой пост Коболев.

Мем решил прокомментировать экс-глава ОП Андрей Богдан.









"Ну вот на**ена ти опять критикуешь Первого? Мало тебе, что выгнали?", – написал комментарий под публикацией Богдан.

На что Коболев ответил: "Не надо искажать замечательную пятничную шутку вашей грязной политикой! Иногда банан – это просто банан".

Как мы сообщали ранее, Андрей Коболев сообщил, что не получил второй транш своей премии за победу в громком процессе над "Газпромом". Об этом он рассказал во время интервью с Яниной Соколовой на "5 канале". По его словам, все топ-менеджеры компании получили свои премиальные выплаты по выигранному делу в Стокгольмском арбитраже. "Господин Витренко получил вторую часть премии первым, затем ее получили все остальные наши сотрудники, которые имели на нее право. Кроме меня. В контракте со мной эта денежная премия была отложена до его окончания", — признался Андрей Коболев.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, почему Кабмин уволил Коболева. Причиной этого называют 50 млрд гривен, которые НАК перечислила в резервы на случай, если должники с ней не рассчитаются. По информации от источника ZN.UA, Банковая хотела, забрав эти средства у НАК, отправить их на "Большую стройку", "подогрев" всех, кто может извлечь из этого денежную выгоду.

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