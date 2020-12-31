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Лучшие мемы уходящего 2020 года - а напоследок улыбнитесь

Пусть будущий год станет поводом для создания мемов только от хорошего настроения

сегодня, 18:00
Автор:

Дмитрий Симоненко

Уходящий год был не то слово сложным, пожалуй он отличился на несколько десятилетий вперед. Да и среди прошедших навряд ли вспомним настолько нелегкие времена. Начался он с катаклизмов и авиакатастроф, продолжился пандемией COVID-19, затем наступила очередь ураганов, наводнений и штормов, пожаров в Австралии, военных конфликтов и взрыва в Бейруте. Но в преддверье праздника не будем останавливаться на плохом. Согласитесь, мы устали бояться и жить в постоянной тревоге. И как защитные силы нашей психики, просыпается юмор, который просто блокирует повышенную тревожность и стресс. Поэтому, чтобы в очередной раз поднять вам настроение, мы сделали подборку мемов, посвященных событиям уходящего года!

Лучшие мемы уходящего 2020 года - а напоследок улыбнитесь

Итак, мы готовились встретить високосный год, но не думали, что он будет ТАКОВЫМ!

Лучшие мемы уходящего 2020 года - а напоследок улыбнитесь - фото 2

С приходом карантина поменялись наши ценности:

Лучшие мемы уходящего 2020 года - а напоследок улыбнитесь - фото 3

Лучшие мемы уходящего 2020 года - а напоследок улыбнитесь - фото 4

А затем мы узнали, что карантинные ограничения продолжатся:

Лучшие мемы уходящего 2020 года - а напоследок улыбнитесь - фото 5

Потом мы уже перестаем бояться и понимаем, на сколько этот год будет странным:

Лучшие мемы уходящего 2020 года - а напоследок улыбнитесь - фото 6
Лучшие мемы уходящего 2020 года - а напоследок улыбнитесь - фото 7
Лучшие мемы уходящего 2020 года - а напоследок улыбнитесь - фото 8
Лучшие мемы уходящего 2020 года - а напоследок улыбнитесь - фото 9
Лучшие мемы уходящего 2020 года - а напоследок улыбнитесь - фото 10
Но все еще живет надежда. Но постепенно приходит осознание реальности...

Лучшие мемы уходящего 2020 года - а напоследок улыбнитесь - фото 11
Лучшие мемы уходящего 2020 года - а напоследок улыбнитесь - фото 12

А далее приходит понимание, что он войдет в историю:

Лучшие мемы уходящего 2020 года - а напоследок улыбнитесь - фото 13

Кстати, об учебе...

Лучшие мемы уходящего 2020 года - а напоследок улыбнитесь - фото 14

Карантин продолжается и о летнем отпуске можно забыть:

Лучшие мемы уходящего 2020 года - а напоследок улыбнитесь - фото 15

А напоследок, мы вспоминаем худшие времена этого года:

Лучшие мемы уходящего 2020 года - а напоследок улыбнитесь - фото 16

Лучшие мемы уходящего 2020 года - а напоследок улыбнитесь - фото 17

И мы рады, что этот сверхтяжелый год прошел. Не возвращайся, слышишь?

Ранее "Комментарии" писали о том, что народный депутат Алексей Гончаренко тонко потроллил Зеленского в своем новогоднем поздравлении украинцев с наступающим 2020 годом.

Кроме того, порталу стало известно о том, в чем рекомендуют встречать Год Быка астрологи, чтобы удача вам улыбнулась.  


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