logo

BTC/USD

71793.98

ETH/USD

2673.52

LTC/USD

71.93

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Приколы Лекарство, которое может "солгать" и "убить": "особенности" перевода
commentss НОВОСТИ Все новости

Лекарство, которое может "солгать" и "убить": "особенности" перевода

Особенности перевода medikament

сегодня, 19:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вариации известных слов могут иметь разное значение в разных языках. Например, даже известное слово medikament в разных вариациях может иметь разные значения, сообщает портал "Комментарии".

Лекарство, которое может "солгать" и "убить": "особенности" перевода

Иллюстративное фото

Итак, если на латинском языке написать слово medikament, то в переводе на украинский язык оно будет значить — лекарство.


Лекарство, которое может ”солгать” и ”убить”: ”особенности” перевода - фото 2


Если поставить пробел me dikament, — то по-украински это будет "они меня убьют".


Лекарство, которое может ”солгать” и ”убить”: ”особенности” перевода - фото 3


А если поставить еще пробел me dika ment — это значит — "лги мне".



Лекарство, которое может ”солгать” и ”убить”: ”особенности” перевода - фото 4

Напомним, что наличие аптечки в доме — необходимое условие для каждого человека, даже если он редко болеет. Аптечка поможет в чрезвычайных ситуациях, когда требуется неотложная помощь или временное облегчение симптомов обращения к врачу. Какое лекарство должно быть в аптечке, даже если человек редко болеет. Узнать, какое лекарство следует держать дома, даже если не болеете, можно по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что прием лекарства, даже назначенного врачом, может быть опасным. Причина в самом приеме лекарства, а именно, если лекарство запивать чаем. Согласно исследованию, проведенному Harvard Health, некоторые виды чая могут влиять на абсорбцию лекарства. К примеру, зеленый чай содержит катехины, которые могут взаимодействовать с определенными лекарствами, снижая их эффективность. Это особенно касается лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых антибиотиков. Кроме того, чай может содержать танины, которые могут связываться с некоторыми лекарствами, уменьшая их абсорбцию в организме.

Подробнее об опасности сочетания лекарства с чаем можно узнать по ссылке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости