Вариации известных слов могут иметь разное значение в разных языках. Например, даже известное слово medikament в разных вариациях может иметь разные значения, сообщает портал "Комментарии".



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Итак, если на латинском языке написать слово medikament, то в переводе на украинский язык оно будет значить — лекарство.













Если поставить пробел me dikament, — то по-украински это будет "они меня убьют".













А если поставить еще пробел me dika ment — это значит — "лги мне".















Напомним, что наличие аптечки в доме — необходимое условие для каждого человека, даже если он редко болеет. Аптечка поможет в чрезвычайных ситуациях, когда требуется неотложная помощь или временное облегчение симптомов обращения к врачу. Какое лекарство должно быть в аптечке, даже если человек редко болеет. Узнать, какое лекарство следует держать дома, даже если не болеете, можно по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что прием лекарства, даже назначенного врачом, может быть опасным. Причина в самом приеме лекарства, а именно, если лекарство запивать чаем. Согласно исследованию, проведенному Harvard Health, некоторые виды чая могут влиять на абсорбцию лекарства. К примеру, зеленый чай содержит катехины, которые могут взаимодействовать с определенными лекарствами, снижая их эффективность. Это особенно касается лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых антибиотиков. Кроме того, чай может содержать танины, которые могут связываться с некоторыми лекарствами, уменьшая их абсорбцию в организме.

Подробнее об опасности сочетания лекарства с чаем можно узнать по ссылке.

