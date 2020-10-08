15 фото кошек, которые не оценили подарков от хозяев

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Дмитрий Симоненко
Совместное проживание людей и кошек длится порядка 9500 лет! Хорошо ли мы знаем наших пушистых друзей? Они умны – целая цивилизация вставала перед ними на колена. Они своенравны – смотря на фотографии, которые опубликовал развлекательный портал "Популярное", на ум приходит мысль, что домашние любимцы таким образом заявляют: "Нам не нравятся твои подарки. И даже если нравятся, мы не обязаны показывать это".
Источник: legkovmeste.ru
Кот в открытую смеется над попыткой угодить ему
Совок для мусора удобнее комфортабельной кровати
Чем не тренажер для потягушек? Кто сказал, что это когтедерка?
Проверим... Удобно, да!
Кошачья логика
Фиг-вам! Ну и пусть неудобно, зато своенравно!
Наконец-то нашла удобное место
Он не оценил пару сотен выброшенных долларов. Вода из-под крана свежее
Еще пример кошачьей логики
Пойми, в коробке надежнее!
Все, с подарками этому олуху завязываю!
Вот еще одно подтверждение, что в коробке надежнее. Просто поверьте!
Не ищите логики в этом!
Просто на коробке бантик красивый!
У-упертость!
Ранее "Комментарии" писали об украинских звездах и их кошках.
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