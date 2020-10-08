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Главная Новости Общество юмор 15 фото кошек, которые не оценили подарков от хозяев
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15 фото кошек, которые не оценили подарков от хозяев

А вас есть кот, который не ценит подаренные ему вещи? Не переживайте, от пирамид они тоже навряд ли были в восторге

сегодня, 18:40
Автор:

Дмитрий Симоненко

Совместное проживание людей и кошек длится порядка 9500 лет! Хорошо ли мы знаем наших пушистых друзей? Они умны – целая цивилизация вставала перед ними на колена. Они своенравны – смотря на фотографии, которые опубликовал развлекательный портал "Популярное", на ум приходит мысль, что домашние любимцы таким образом заявляют: "Нам не нравятся твои подарки. И даже если нравятся, мы не обязаны показывать это".

15 фото кошек, которые не оценили подарков от хозяев

Источник: legkovmeste.ru

Кот в открытую смеется над попыткой угодить ему



Совок для мусора удобнее комфортабельной кровати



Чем не тренажер для потягушек? Кто сказал, что это когтедерка?

Проверим... Удобно, да!


Кошачья логика 



Фиг-вам! Ну и пусть неудобно, зато своенравно!


Наконец-то нашла удобное место



Он не оценил пару сотен выброшенных долларов. Вода из-под крана свежее


Еще пример кошачьей логики



Пойми, в коробке надежнее!


Все, с подарками этому олуху завязываю!


Вот еще одно подтверждение, что в коробке надежнее. Просто поверьте!



Не ищите логики в этом!



Просто на коробке бантик красивый!



У-упертость!



Ранее "Комментарии" писали об украинских звездах и их кошках. 






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