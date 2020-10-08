15 фото кошек, которые не оценили подарков от хозяев

Совместное проживание людей и кошек длится порядка 9500 лет! Хорошо ли мы знаем наших пушистых друзей? Они умны – целая цивилизация вставала перед ними на колена. Они своенравны – смотря на фотографии, которые опубликовал развлекательный портал "Популярное", на ум приходит мысль, что домашние любимцы таким образом заявляют: "Нам не нравятся твои подарки. И даже если нравятся, мы не обязаны показывать это".

Источник: legkovmeste.ru

Кот в открытую смеется над попыткой угодить ему









Совок для мусора удобнее комфортабельной кровати









Чем не тренажер для потягушек? Кто сказал, что это когтедерка?

Проверим... Удобно, да!





Кошачья логика









Фиг-вам! Ну и пусть неудобно, зато своенравно!





Наконец-то нашла удобное место







Он не оценил пару сотен выброшенных долларов. Вода из-под крана свежее





Еще пример кошачьей логики









Пойми, в коробке надежнее!





Все, с подарками этому олуху завязываю!





Вот еще одно подтверждение, что в коробке надежнее. Просто поверьте!









Не ищите логики в этом!









Просто на коробке бантик красивый!









У-упертость!









Ранее "Комментарии" писали об украинских звездах и их кошках.

















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