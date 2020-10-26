kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.10.2020

BTC/USD

13038.94

ETH/USD

394.14

LTC/USD

56.67

НБУ 26.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество юмор Курьезные фото с избирательных участков - как выкручивались избиркомы при отсутствии кабинок для голосования
commentss НОВОСТИ Все новости

Курьезные фото с избирательных участков - как выкручивались избиркомы при отсутствии кабинок для голосования

Местные выборы прошли по всей подконтрольной украинской власти территории вчера, 25 октября

сегодня, 22:55
Автор:

Дмитрий Симоненко

 Даже такое серьезное мероприятие как выборы в Украине не прошло без нелепых ситуаций.  Об этом пишет развлекательный портал "Новости-Н".

Курьезные фото с избирательных участков - как выкручивались избиркомы при отсутствии кабинок для голосования

Социальные сети то и дело публикуют фотографии и видео, на которых запечатлено, что кабинки для голосования сооружены из чего попало и как попало, к каким хитростям прибегают члены избиркома для соблюдения карантинных ограничений и многое другое.

На фотографиях видно, что для создания видимости анонимного голосования на местных выборах вместо кабинок используются самые разнообразные подручные средства – шведские стенки, теннисные столы, подоконники, театральные ширмы, шкафы и так далее.  

А на некоторых избирательных участках, как, например, в Харькове в день выборов случилось незапланированное отключение света. Избиратели жалуются на то, что в кабинках голосовать из-за темноты невозможно, а члены комиссии рекомендуют воспользоваться телефоном или фонариком.


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что украинцы признались, почему не ходили на выборы.

 

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ