Курьезные фото с избирательных участков - как выкручивались избиркомы при отсутствии кабинок для голосования

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Дмитрий Симоненко
Социальные
сети то и дело публикуют фотографии и видео, на которых запечатлено, что кабинки для
голосования сооружены из чего попало и как попало, к каким хитростям
прибегают члены избиркома для соблюдения карантинных ограничений и многое
другое.
На фотографиях
видно, что для создания видимости анонимного голосования на местных выборах вместо кабинок используются самые разнообразные подручные средства – шведские стенки,
теннисные столы, подоконники, театральные ширмы, шкафы и так далее.
А на некоторых избирательных участках, как, например, в Харькове в день выборов случилось незапланированное отключение света. Избиратели жалуются на то, что в кабинках голосовать из-за темноты невозможно, а члены комиссии рекомендуют воспользоваться телефоном или фонариком.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что украинцы признались, почему не ходили на выборы.
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