Когда кошки - главные в доме (Позитивные фото)

Иногда кажется, что не человек хозяин кота, а наоборот. Наши домашние любимцы дают себя гладить, кормить, любить, однако котики часто заявляют, кто главный в доме, и показывают свой характер.

Коты, которые знают себе цену. Фото: pinimg.com

Сайт "Комментарии" собрал веселые фотографии самоуверенных животных, которые считают себя обладателями человеческих домов.

1. Хозяин, пора просыпаться и завтракать.





2. Место занято.





3. Мне все равно, что ты делаешь, я хочу нежности и тепла.





4. Зачем тебе работа, если есть я.





5. Ну и когда мы пойдем на прогулку? Я готов!





6. Сначала покормите меня.





7. Долой всех! Это мой арбуз.





8. Я попробовал кошачьей мяты. Теперь можете убрать за мной.





Сайт "Комментарии" желает хорошего настроения и рекомендует ознакомиться с хорошими фотографиями, которые стоит посмотреть перед сном.

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