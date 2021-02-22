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Когда кошки - главные в доме (Позитивные фото)

Иногда наши домашние любимцы слишком самоуверенны

сегодня, 20:55
Автор:

Кириєнко Анна

Иногда кажется, что не человек хозяин кота, а наоборот. Наши домашние любимцы дают себя гладить, кормить, любить, однако котики часто заявляют, кто главный в доме, и показывают свой характер.

Когда кошки - главные в доме (Позитивные фото)

Коты, которые знают себе цену. Фото: pinimg.com

Сайт "Комментарии" собрал веселые фотографии самоуверенных животных, которые считают себя обладателями человеческих домов.

1. Хозяин, пора просыпаться и завтракать.

Когда кошки - главные в доме (Позитивные фото) - фото 2

2. Место занято.

Когда кошки - главные в доме (Позитивные фото) - фото 3

3. Мне все равно, что ты делаешь, я хочу нежности и тепла.

Когда кошки - главные в доме (Позитивные фото) - фото 4

4. Зачем тебе работа, если есть я.

Когда кошки - главные в доме (Позитивные фото) - фото 5

5. Ну и когда мы пойдем на прогулку? Я готов!

Когда кошки - главные в доме (Позитивные фото) - фото 6

6. Сначала покормите меня.

Когда кошки - главные в доме (Позитивные фото) - фото 7

7. Долой всех! Это мой арбуз.

Когда кошки - главные в доме (Позитивные фото) - фото 8

8. Я попробовал кошачьей мяты. Теперь можете убрать за мной.

Когда кошки - главные в доме (Позитивные фото) - фото 9

Сайт "Комментарии" желает хорошего настроения и рекомендует ознакомиться с хорошими фотографиями, которые стоит посмотреть перед сном.

Ранее сообщалось, что в конце 2019 фотографу Иву Адамсу из Бельгии удалось случайно показать уникального королевского пингвина с ярко-желтой окраской. К этому времени, еще никому не удавалось сделать такой ценный кадр. Снимок невероятного пингвина можно посмотреть в нашем материале.

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Источник: https://novosti-n.org/ukraine/Kogda-koshky-glavnie-v-dome-FOTO-268592
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