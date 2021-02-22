Когда кошки - главные в доме (Позитивные фото)

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Кириєнко Анна
Иногда кажется, что не человек хозяин кота, а наоборот. Наши домашние любимцы дают себя гладить, кормить, любить, однако котики часто заявляют, кто главный в доме, и показывают свой характер.
Коты, которые знают себе цену. Фото: pinimg.com
Сайт "Комментарии" собрал веселые фотографии самоуверенных животных, которые считают себя обладателями человеческих домов.
1. Хозяин, пора просыпаться и завтракать.
2. Место занято.
3. Мне все равно, что ты делаешь, я хочу нежности и тепла.
4. Зачем тебе работа, если есть я.
5. Ну и когда мы пойдем на прогулку? Я готов!
6. Сначала покормите меня.
7. Долой всех! Это мой арбуз.
8. Я попробовал кошачьей мяты. Теперь можете убрать за мной.
Сайт "Комментарии" желает хорошего настроения и рекомендует ознакомиться с хорошими фотографиями, которые стоит посмотреть перед сном.
Ранее сообщалось, что в конце 2019 фотографу Иву Адамсу из Бельгии удалось случайно показать уникального королевского пингвина с ярко-желтой окраской. К этому времени, еще никому не удавалось сделать такой ценный кадр. Снимок невероятного пингвина можно посмотреть в нашем материале.
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