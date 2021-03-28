logo
Русский Українська

BTC/USD

56401.11

ETH/USD

1721.43

LTC/USD

186.28

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество юмор И смех, и грех: пробка в Суэцком канале спровоцировала волну фотожаб
commentss НОВОСТИ Все новости

И смех, и грех: пробка в Суэцком канале спровоцировала волну фотожаб

Пользователи соцсетей отреагировали на пробку в Суэцком канале

сегодня, 10:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Вот уже несколько дней мировая экономия несет многомиллиардные убытки из-за крупнейшего в мире контейнеровоза MV Ever Given, который сел на мель в южной части Суэцкого канала. У входа в канал уже скопилось более 300 судов, а каждый час их задержки оценивают примерно в 400 млн долларов. 

И смех, и грех: пробка в Суэцком канале спровоцировала волну фотожаб

Пробка в Суэцком канале (фото из открытых источников)

Из-за сильного порыва ветра 24 марта судно, следовавшее из Китая в Роттердам, село на мель и заблокировало путь по Суэцкому каналу в Египте, который соединяет Средиземное и Красное море. Но пользователи сети не теряют оптимизма и быстро отреагировали на ЧП меткими фотожабами и мемами. 

Больше всего людей по всему миру рассмешило то, что один из крупнейших контейнеровозов пытались спасти на буксирах и откопать маленьким экскаватором.

 "В 2021 году мировая экономика застыла, наблюдая за тем, как Остин Пауэрс разруливает ситуацию в Суэцком канале".

"Если вы испытываете на работе стресс, просто посмотрите на этот крошечный экскаватор. Бремя дноуглубительных работ по маршруту между Азией и Европой лежит прямо на его плечах".

"В настоящее время эти два парня и их землекоп пытаются спасти мировую экономику".

"Вы можете совершать ошибки, но их, по крайней мере, их не видно из космоса"

"Мы все – этот крошечный экскаватор, а жизнь –  корабль".

Пока неизвестно, сколько еще будет заблокирован Суэцкий канал, ситуацию называют "чрезвычайно сложной". Спасатели надеются, что высвободить судно удастся, не прибегая к разгрузке 20 тысяч контейнеров, которые находятся у него на борту. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сбой в режиме поставок уже ощутили импортеры из США, а также пробка в Суэцком канале повлияла на импорт товара из Ближнего Востока и Индии. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://biz.liga.net/all/transport/article/i-smeh-i-greh-kak-mir-reagiruet-na-probku-v-suetskom-kanale-podbor-shutok
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ