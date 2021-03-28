И смех, и грех: пробка в Суэцком канале спровоцировала волну фотожаб

Вот уже несколько дней мировая экономия несет многомиллиардные убытки из-за крупнейшего в мире контейнеровоза MV Ever Given, который сел на мель в южной части Суэцкого канала. У входа в канал уже скопилось более 300 судов, а каждый час их задержки оценивают примерно в 400 млн долларов.

Пробка в Суэцком канале (фото из открытых источников)

Из-за сильного порыва ветра 24 марта судно, следовавшее из Китая в Роттердам, село на мель и заблокировало путь по Суэцкому каналу в Египте, который соединяет Средиземное и Красное море. Но пользователи сети не теряют оптимизма и быстро отреагировали на ЧП меткими фотожабами и мемами.

Больше всего людей по всему миру рассмешило то, что один из крупнейших контейнеровозов пытались спасти на буксирах и откопать маленьким экскаватором.

"В 2021 году мировая экономика застыла, наблюдая за тем, как Остин Пауэрс разруливает ситуацию в Суэцком канале".

"Если вы испытываете на работе стресс, просто посмотрите на этот крошечный экскаватор. Бремя дноуглубительных работ по маршруту между Азией и Европой лежит прямо на его плечах".

"В настоящее время эти два парня и их землекоп пытаются спасти мировую экономику".

"Вы можете совершать ошибки, но их, по крайней мере, их не видно из космоса"

"Мы все – этот крошечный экскаватор, а жизнь – корабль".

Пока неизвестно, сколько еще будет заблокирован Суэцкий канал, ситуацию называют "чрезвычайно сложной". Спасатели надеются, что высвободить судно удастся, не прибегая к разгрузке 20 тысяч контейнеров, которые находятся у него на борту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сбой в режиме поставок уже ощутили импортеры из США, а также пробка в Суэцком канале повлияла на импорт товара из Ближнего Востока и Индии.

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