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Художник украсил свой дом к Хэллоуину «сценами убийств» - фото

Создатель жутких декораций обещает превзойти себя на следующий Хэллоуин

сегодня, 20:00
Автор:

Дмитрий Симоненко

Художник из Далласа Стивен Новак украсил двор на Хэллоуин настолько реалистично, что к его дому уже несколько раз вызывали полицию. Об этом пишет сайт Dallas Observer.

Художник украсил свой дом к Хэллоуину «сценами убийств» - фото

Так, повсеместно по двору мужчина "раскидал" "трупы", которые "погибли" страшной смертью. Роль трупов выполняли куклы. Двор, действительно, схож на сцену из фильма ужасов – кому-то из "покойников", размозжило голову сейфом, кого-то в спину "догнала" бензопила или мачете разнес голову, а еще в мусорных пакетах "обнаружен" "расчлененный труп", и соответственно, все сцены обильно политы "кровью".

"Мне всегда нравились такие шутки, как летающие призраки или двухметровые снежные скульптуры, поэтому, если я собирался сделать что-то на Хэллоуин, было очевидно, что это должен быть гиперреалитичным. Хотел сделать что-то, что реально напугает проходящих людей. Поэтому я разбросал несколько кукол и залил их 75 литрами крови", — рассказывает Новак в интервью Dallas Observer.

Из-за частых ливней у Новака уже вошло в привычку реставрировать экспозицию —  по утрам он заново поливает ее "кровью". По его словам, реакция утренних собачников и бегунов была бесценной.

Прохожие, видя "живописную" картину, несколько раз вызывали на место "происшествия" полицию. Художник только два раза контактировал с правоохранителями. По его словам, они похвалили его за реалистичность декорации, и сказали, что приехали лишь потому, что обязаны реагировать на вызовы.

"Сейчас я думаю, что мог бы сделать еще круче, хотя изначально планировал намного меньше. Ну ничего, у меня есть следующий год!", — говорит Новак.

Ранее "Комментарии" писали о том, как побороть свои страхи или чем полезно празднование Хэллоуина.


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