Художник украсил свой дом к Хэллоуину «сценами убийств» - фото

Художник из Далласа Стивен Новак украсил двор на Хэллоуин настолько реалистично, что к его дому уже несколько раз вызывали полицию. Об этом пишет сайт Dallas Observer.

Так, повсеместно по двору мужчина "раскидал" "трупы", которые "погибли" страшной смертью. Роль трупов выполняли куклы. Двор, действительно, схож на сцену из фильма ужасов – кому-то из "покойников", размозжило голову сейфом, кого-то в спину "догнала" бензопила или мачете разнес голову, а еще в мусорных пакетах "обнаружен" "расчлененный труп", и соответственно, все сцены обильно политы "кровью".

"Мне всегда нравились такие шутки, как летающие призраки или двухметровые снежные скульптуры, поэтому, если я собирался сделать что-то на Хэллоуин, было очевидно, что это должен быть гиперреалитичным. Хотел сделать что-то, что реально напугает проходящих людей. Поэтому я разбросал несколько кукол и залил их 75 литрами крови", — рассказывает Новак в интервью Dallas Observer.

Из-за частых ливней у Новака уже вошло в привычку реставрировать экспозицию — по утрам он заново поливает ее "кровью". По его словам, реакция утренних собачников и бегунов была бесценной.

Прохожие, видя "живописную" картину, несколько раз вызывали на место "происшествия" полицию. Художник только два раза контактировал с правоохранителями. По его словам, они похвалили его за реалистичность декорации, и сказали, что приехали лишь потому, что обязаны реагировать на вызовы.

"Сейчас я думаю, что мог бы сделать еще круче, хотя изначально планировал намного меньше. Ну ничего, у меня есть следующий год!", — говорит Новак.

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