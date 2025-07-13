Хотели убежать, а застряли в болоте: двое из Запорожья заблудились на границе

В Ровенской области пограничники спасли двух мужчин, которые попали в сложную ситуацию недалеко от государственной границы с Беларусью. Как сообщили в Госпогранслужбе, ночью в их контактный центр позвонил один из мужчин и рассказал, что они с другом заблудились в болотах и лесах пограничной зоны, нуждаются в помощи и не могут самостоятельно выбраться.

Двое мужчин заблудились на границе

Пограничники 9 отряда им. Сечевых Стрельцов оперативно среагировали и обнаружили двух обессиленных и промокших мужчин. Им сразу предоставили первую медицинскую помощь — к счастью, их жизни уже ничего не угрожает.





Выяснилось, что оба мужчины — жители Запорожья — незаконно попали в пограничную полосу, не имея никаких документов или пропусков. Объяснить, почему они там оказались, к моменту обнаружения не смогли.



Теперь их ждет ответственность за нарушение пограничного режима. Все обстоятельства выясняют правоохранители.



В ГНСУ напоминают: пограничные отношения с Беларусью — это режимная зона с ограниченным доступом. Часть территории заминирована, и пребывание там может представлять смертельную опасность.



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