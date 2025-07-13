logo

BTC/USD

118027

ETH/USD

2963.44

USD/UAH

41.78

EUR/UAH

48.84

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Приколы Хотели убежать, а застряли в болоте: двое из Запорожья заблудились на границе
commentss НОВОСТИ Все новости

Хотели убежать, а застряли в болоте: двое из Запорожья заблудились на границе

Заблудились в болотах приграничья: двух мужчин из Запорожья спасли на Ровенщине

13 июля 2025, 14:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Ровенской области пограничники спасли двух мужчин, которые попали в сложную ситуацию недалеко от государственной границы с Беларусью. Как сообщили в Госпогранслужбе, ночью в их контактный центр позвонил один из мужчин и рассказал, что они с другом заблудились в болотах и лесах пограничной зоны, нуждаются в помощи и не могут самостоятельно выбраться.

Хотели убежать, а застряли в болоте: двое из Запорожья заблудились на границе

Двое мужчин заблудились на границе

Пограничники 9 отряда им. Сечевых Стрельцов оперативно среагировали и обнаружили двух обессиленных и промокших мужчин. Им сразу предоставили первую медицинскую помощь — к счастью, их жизни уже ничего не угрожает.

Хотели убежать, а застряли в болоте: двое из Запорожья заблудились на границе - фото 2

Выяснилось, что оба мужчины — жители Запорожья — незаконно попали в пограничную полосу, не имея никаких документов или пропусков. Объяснить, почему они там оказались, к моменту обнаружения не смогли.

Теперь их ждет ответственность за нарушение пограничного режима. Все обстоятельства выясняют правоохранители.

В ГНСУ напоминают: пограничные отношения с Беларусью — это режимная зона с ограниченным доступом. Часть территории заминирована, и пребывание там может представлять смертельную опасность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в субботу, 12 июля, в селе Дунаев Кременецкого района произошел инцидент, возмутивший общину. Местный юноша взобрался на памятник Герою Небесной Сотни Александру Капиносу и выложил фото в соцсети.
О случае полицией узнал участковый офицер. Информацию зарегистрировали, а самое событие начали расследовать. Правоохранители оперативно установили личность нарушителя – им оказался 16-летний местный житель. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dpsu.gov.ua/uk/news/47752-dvoye-zhiteliv-zaporizhzhya-nezakonno-potrapili-v-prikordonnya-na-rivnenshini-zablukali-ta-buli-vimusheni-zvernutis-po-dopomogu
Теги:

Новости

Все новости