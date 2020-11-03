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Главная Новости Общество юмор Хэллоуин по-медицински: опубликованы фото тыкв - портретов врачей
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Хэллоуин по-медицински: опубликованы фото тыкв - портретов врачей

Эти милые тыквы вас заставят улыбнуться

сегодня, 00:06
Автор:

Дмитрий Симоненко

В ночь за 1 ноября любители острых ощущений отметили Ночь всех святых – Хэллоуин. Есть поверье, что в этот день нет границ между мирами — нашим и потусторонним, а это означает, что всякая нечисть, начиная от бесов, заканчивая самим дьяволом, может явиться к вам. Чтобы не попасться им, нужно "замаскироваться" под нечисть и зажечь несколько  свечей. Главный атрибут Хэллоуина — тыква. Она одновременно является символом урожая, злого духа, а цветом напоминает огонь, который отпугивает нечисть. Вырезая забавные и устрашающие мордочки на овоще, некоторые мастера создают целые произведения искусства, применяя для рождения "шедевра" специальный инструмент.

Хэллоуин по-медицински: опубликованы фото тыкв - портретов врачей

А еще есть медики, которые тоже отмечают Хэллоуин. Пользователь Facebook, медработник, Королев Павел создал свою коллекцию медицинских тыкв, каждая из которых отображает определенного узкого медицинского специалиста. Каждый год его Хэлоуино-тыквенно-медицинская коллекция умножается.


Ранее "Комментарии" писали о том, что в США придумали оригинальный способ отпраздновать Хэллоуин.


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Источник: https://www.facebook.com/korolev.pavel
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