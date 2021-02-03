Гроб, Дубинский и Медведчук: соцсети бурно реагируют на решение о блокировке каналов (ФОТО)

Язык
Coinspot 03.02.2021
BTC/USD
36061.98
ETH/USD
1536.69
LTC/USD
150.19
НБУ 03.02.2021
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
33.95
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Решение
президента Украины Владимира Зеленского касательно блокировки
ряда телеканалов Тараса Козака – соратника лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука –
не осталось без внимания в социальных сетях. Украинцы уже традиционно реагируют
на резонансные события с помощью мемов и фотожаб. Портал "Комментарии" сделал
подборку самых удачных творений "народного творчества" по этому поводу.
Новость о блокировке каналов взорвала соцсети. Фото из открытых источников
Так, пользователь Дмитрий Коваленко на своей Facebook-странице вспомнил нескольких частых героев мемов и недавно исключенного из фракции "Слуга народа" Аександра Дубинского.
В Facebook-сообществе "GONI Мемаси" иронично связали скандал с изменением погоды.
С юмором отреагировал на известие еще один пользователь в Facebook Иван Марунич. Шутит, чьих рук дела может быть блокировка каналов соратника Медведчука. А еще есть предположение, что это отличный поворот в сериале "Слуга народа".
Напомним, президент Владимир
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Медведчука —
Тараса Козака на 5 лет, а также в отношении его телеканалов (Телеканалы Zik,
NewsOne и "112 Украина"). "Комментарии" вместе с экспертами
разобрались, о
чём говорит это решение, почему появилось именно сейчас, насколько законно
и какие могут быть последствия.
Как сообщалось, президент
Украины Владимир Зеленский
публично прокомментировал введение санкций против телеканалов 112, NewsOne
и Zik, который связывают с Виктором Медведчуком. Глава государства назвал
решение СНБО борьбой за правду. Президент заявил, что телеканалы, принадлежащие
Тарасу Козаку (также попавшему под санкции) занимались антиукраинской
пропагандой и получали финансирование с территории России.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости