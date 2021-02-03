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Гроб, Дубинский и Медведчук: соцсети бурно реагируют на решение о блокировке каналов (ФОТО)

Украинцы с юмором оценили решение о блокировке каналов соратника Медведчука

сегодня, 15:02
Автор:

Таисия Ерохина

Решение президента Украины Владимира Зеленского касательно блокировки ряда телеканалов Тараса Козака – соратника лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука – не осталось без внимания в социальных сетях. Украинцы уже традиционно реагируют на резонансные события с помощью мемов и фотожаб. Портал "Комментарии" сделал подборку самых удачных творений "народного творчества" по этому поводу.

Гроб, Дубинский и Медведчук: соцсети бурно реагируют на решение о блокировке каналов (ФОТО)

Новость о блокировке каналов взорвала соцсети. Фото из открытых источников

Так, пользователь Дмитрий Коваленко на своей Facebook-странице вспомнил нескольких частых героев мемов и недавно исключенного из фракции "Слуга народа" Аександра Дубинского.

Гроб, Дубинский и Медведчук: соцсети бурно реагируют на решение о блокировке каналов (ФОТО) - фото 2
Гроб, Дубинский и Медведчук: соцсети бурно реагируют на решение о блокировке каналов (ФОТО) - фото 3
Гроб, Дубинский и Медведчук: соцсети бурно реагируют на решение о блокировке каналов (ФОТО) - фото 4
Гроб, Дубинский и Медведчук: соцсети бурно реагируют на решение о блокировке каналов (ФОТО) - фото 5
Гроб, Дубинский и Медведчук: соцсети бурно реагируют на решение о блокировке каналов (ФОТО) - фото 6

В Facebook-сообществе "GONI Мемаси" иронично связали скандал с изменением погоды.

Гроб, Дубинский и Медведчук: соцсети бурно реагируют на решение о блокировке каналов (ФОТО) - фото 7
Гроб, Дубинский и Медведчук: соцсети бурно реагируют на решение о блокировке каналов (ФОТО) - фото 8
Гроб, Дубинский и Медведчук: соцсети бурно реагируют на решение о блокировке каналов (ФОТО) - фото 9

С юмором отреагировал на известие еще один пользователь в Facebook Иван Марунич. Шутит, чьих рук дела может быть блокировка каналов соратника Медведчука. А еще есть предположение, что это отличный поворот в сериале "Слуга народа".

Гроб, Дубинский и Медведчук: соцсети бурно реагируют на решение о блокировке каналов (ФОТО) - фото 10
Гроб, Дубинский и Медведчук: соцсети бурно реагируют на решение о блокировке каналов (ФОТО) - фото 11
Гроб, Дубинский и Медведчук: соцсети бурно реагируют на решение о блокировке каналов (ФОТО) - фото 12
Гроб, Дубинский и Медведчук: соцсети бурно реагируют на решение о блокировке каналов (ФОТО) - фото 13

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Медведчука — Тараса Козака на 5 лет, а также в отношении его телеканалов (Телеканалы Zik, NewsOne и "112 Украина"). "Комментарии" вместе с экспертами разобрались, о чём говорит это решение, почему появилось именно сейчас, насколько законно и какие могут быть последствия.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский публично прокомментировал введение санкций против телеканалов 112, NewsOne и Zik, который связывают с Виктором Медведчуком. Глава государства назвал решение СНБО борьбой за правду. Президент заявил, что телеканалы, принадлежащие Тарасу Козаку (также попавшему под санкции) занимались антиукраинской пропагандой и получали финансирование с территории России.


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