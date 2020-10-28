Есть рестораны, для которых главное – это качество и безупречный сервис. Но есть и такие, которые решили не зацикливаться только на одном качестве, а приложить максимум усилий к оригинальному оформлению блюда. Об этом пишет издание novosti-n.

Фотографии блюд, авторы которых явно перемудрили с подачей. Фото: unsplash

Что ж, надо отметить, что у них это великолепно получилось, потому что подборка этих фотографий наглядно демонстрирует – человеческая фантазия порой может зайти очень далеко. Есть тут и блюдо, которое решили подать на кирпиче, а есть мороженное, которое наверняка намного вкуснее есть с лопаты. Посмотрите на эти снимки и лично убедитесь в том, что фантазия иногда может доходить до полного абсурда.

Судя по всему, владельцы этих ресторанов просто убеждены в том, что когда человеку принесут столь оригинальное блюдо, то вкусовые качества еды будут волновать посетителя гораздо меньше. Или, наоборот, эффектная подача этих блюд никаким образом не отразилась на их качестве, как думаете?



Ранее издание "Комментарии" сообщало, самые красивые блюда, которые вас удивят. В современном искусстве существует такое направление, как Food Art, где еда выступает в качестве выразительного средства при создании произведений искусства. И есть талантливые фотографы, кулинары и художники, которые работают в этом направлении и создают блюда, которым место в художественной галерее.

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