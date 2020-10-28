kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.10.2020

BTC/USD

13223.46

ETH/USD

386.78

LTC/USD

55.77

НБУ 28.10.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество юмор Фотографии блюд, авторы которых явно перемудрили с подачей
commentss НОВОСТИ Все новости

Фотографии блюд, авторы которых явно перемудрили с подачей

Рестораны далеко не всегда ставят на первое место качество блюд и сервиса

сегодня, 19:51
Автор:

Любовь Блажко

Есть рестораны, для которых главное – это качество и безупречный сервис. Но есть и такие, которые решили не зацикливаться только на одном качестве, а приложить максимум усилий к оригинальному оформлению блюда. Об этом пишет издание novosti-n. 

Фотографии блюд, авторы которых явно перемудрили с подачей

Фотографии блюд, авторы которых явно перемудрили с подачей. Фото: unsplash

Что ж, надо отметить, что у них это великолепно получилось, потому что подборка этих фотографий наглядно демонстрирует – человеческая фантазия порой может зайти очень далеко. Есть тут и блюдо, которое решили подать на кирпиче, а есть мороженное, которое наверняка намного вкуснее есть с лопаты. Посмотрите на эти снимки и лично убедитесь в том, что фантазия иногда может доходить до полного абсурда. 

Судя по всему, владельцы этих ресторанов просто убеждены в том, что когда человеку принесут столь оригинальное блюдо, то вкусовые качества еды будут волновать посетителя гораздо меньше. Или, наоборот, эффектная подача этих блюд никаким образом не отразилась на их качестве, как думаете? 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, самые красивые блюда, которые вас удивят. В современном искусстве существует такое направление, как Food Art, где еда выступает в качестве выразительного средства при создании произведений искусства. И есть талантливые фотографы, кулинары и художники, которые работают в этом направлении и создают блюда, которым место в художественной галерее.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ