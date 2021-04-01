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День смеха: пять самых громких розыгрышей в истории

День смеха - отличный повод вспомнить самые веселые истории

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий
















В международный День смеха, 1 апреля, давайте вспомним самые известные и громкие розыгрыши в истории, на которые "повелись" сотни тысяч человек.

День смеха: пять самых громких розыгрышей в истории

Самые известные розыгрыши в истории (фото из открытых источников)

Урожай макарон

На телеканале BBC 1 апреля 1957 года вышел сюжет, в котором рассказывалось об урожае спагетти в Швейцарии. На кадрах было показано, как фермеры собирали с деревьев отваренные макаронные изделия, а затем сушили их на солнце. По их словам, такой богатый урожай им удалось получить благодаря мягкой зиме и уничтожению жуков-макароноедов. Эта новость наделала много шума в Великобритании, ведь зрители начали звонить на канал, чтобы узнать, где взять саженцы такого дерева. Но редакторы не растерялись и посоветовали горожанам положить спагетти в банку с томатным соусом и "надеяться на лучшее".

Демонтаж Эйфелевой башни

Французская ежедневная газета "Паризьен" в 1986 году заявила о том, что в Париже начнется демонтаж главной достопримечательности — Эйфелевой башни. Сооружение должны были перевезти в Диснейленд, а на его месте построить стадион для проведения Олимпиады. Многие парижане действительно поверили этой информации и не сдерживали своих возмущений. 

Генеральная уборка в интернете

Американские пользователи в 1997 году получили электронные письма с оповещением о "генеральной уборке в интернете", которая пройдет с 31 марта по 2 апреля. В сообщении было сказано, что ее будут проводить японские роботы, они будут чистить сеть от нерабочих сайтов и старых электронных ящиков. В этот период пользователям посоветовали не заходить в интернет и отключить устройство от сети. Как ни странно, но многие люди "повелись" на это и в период с 31 марта по 2 апреля трафик сети резко снизился.  

Летающие пингвины

В 2000 году на телеканале ВВС в программе "Чудеса эволюции" ведущий заявил о том, что пингвины могут летать. По словам исследователя, эти морские птицы отправились в Южную Америку, чтобы спастись от холода. В смонтированном ролике показано, как пингвины улетают в теплые края.

 

Тело Бигфута

В 2008 году несколько американских издания написали сенсационную новость о том, что двое мужчин обнаружили тело настоящего Бигфута (полумифического существа, похожего на обезьяну). По этому поводу даже устроили пресс-конференцию и медиа быстро подхватили эту новость. Но позже выяснилось, что это был не Бигфут, а лишь костюм гориллы, замороженный во льду. 

День смеха: пять самых громких розыгрышей в истории - фото 2

Ранее издание "Комментарии" сообщало, насколько важен смех для организма человека.


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Источник: https://fun.24tv.ua/ru/den-smeha-10-samyh-gromkih-rozygryshej-istorii-poslednie-novosti_n1585552
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