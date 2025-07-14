Бывший премьер в шлепках на столе: Борис Джонсон устроил ночную дикую вечеринку в Италии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в центре внимания после вечеринки в одном из самых известных клубов острова Капри – Taverna Anema e Core. Все произошло в ночь с 12 на 13 июля, когда политик с семьей отдыхал в Италии.

Борис Джонсон устроил ночную дикую вечеринку в Италии

Публика узнала Джонсона сразу — он вышел на сцену, взял микрофон и исполнил песню Sweet Caroline, активно поддерживая себя криками, размахиванием британского флага и бутылкой шампанского Dom Pérignon, из которой он пил прямо со сцены.





В заведении специально для Джонсона подготовили шампанское по его фото, сделанному в парламенте. Он появился в неформальной одежде — в футболке, шортах и шлепанцах, а вечером еще и одевал сомбреро, размахивал мексиканским флагом и пел Hey Jude и Mamma Mia вместе с гостями клуба.



Вечеринка продолжалась до часу ночи, а зрители остались в восторге от такого “народного” образа экс-премьера. В соцсетях уже ходят видео с выступлением Джонсона — для кого-то это просто веселое шоу, а для других — очередной элемент имиджа политика-провокатора.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина и Соединенные Штаты договорились о создании совместного предприятия, которое будет производить специальные химические вещества для нужд оборонной промышленности. Производство будет расположено на территории США, а продукция будет поставляться для изготовления боеприпасов для Вооруженных Сил Украины.

Соответствующее соглашение 11 июля было подписано в Риме на полях Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2025). Участие в подписании приняли представители госконцерна "Украинская оборонная промышленность" и американской компании D&M Holding Company.

