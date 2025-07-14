logo

BTC/USD

121843

ETH/USD

3042.54

USD/UAH

41.84

EUR/UAH

48.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Приколы Бывший премьер в шлепках на столе: Борис Джонсон устроил ночную дикую вечеринку в Италии
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывший премьер в шлепках на столе: Борис Джонсон устроил ночную дикую вечеринку в Италии

Борис Джонсон устроил ночной перформанс на Капри: шампанское, караоке и британское знамя

14 июля 2025, 16:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в центре внимания после вечеринки в одном из самых известных клубов острова Капри – Taverna Anema e Core. Все произошло в ночь с 12 на 13 июля, когда политик с семьей отдыхал в Италии.

Бывший премьер в шлепках на столе: Борис Джонсон устроил ночную дикую вечеринку в Италии

Борис Джонсон устроил ночную дикую вечеринку в Италии

Публика узнала Джонсона сразу — он вышел на сцену, взял микрофон и исполнил песню Sweet Caroline, активно поддерживая себя криками, размахиванием британского флага и бутылкой шампанского Dom Pérignon, из которой он пил прямо со сцены.

Бывший премьер в шлепках на столе: Борис Джонсон устроил ночную дикую вечеринку в Италии - фото 2

В заведении специально для Джонсона подготовили шампанское по его фото, сделанному в парламенте. Он появился в неформальной одежде — в футболке, шортах и шлепанцах, а вечером еще и одевал сомбреро, размахивал мексиканским флагом и пел Hey Jude и Mamma Mia вместе с гостями клуба.

Вечеринка продолжалась до часу ночи, а зрители остались в восторге от такого “народного” образа экс-премьера. В соцсетях уже ходят видео с выступлением Джонсона — для кого-то это просто веселое шоу, а для других — очередной элемент имиджа политика-провокатора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина и Соединенные Штаты договорились о создании совместного предприятия, которое будет производить специальные химические вещества для нужд оборонной промышленности. Производство будет расположено на территории США, а продукция будет поставляться для изготовления боеприпасов для Вооруженных Сил Украины.
Соответствующее соглашение 11 июля было подписано в Риме на полях Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2025). Участие в подписании приняли представители госконцерна "Украинская оборонная промышленность" и американской компании D&M Holding Company.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/07/13/boris-johnson-champagne-karaoke-in-capri-nightclub/
Теги:

Новости

Все новости